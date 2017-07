Conceden libertad condicional a O.J. Simpson, uno de los presos más conocidos de Estados Unidos

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Simpson argumentó que ha sido un preso ejemplar.

El exjugador profesional de fútbol americano y actor O.J. Simpson, uno de los presos más famosos de Estados Unidos, podrá salir en libertad tras serle otorgado este jueves el beneficio de la libertad condicional.

Simpson, que lleva nueve años en la cárcel, cumple una condena por un caso de robo a mano armada y secuestro en 2007.

Quien fuera estrella de la NFL alcanzó fama mundial tras ser detenido en una espectacular persecución policial en 1994, acusado de haber matado a su exesposa, Nicole Brown.

Entonces enfrentó cargos por la muerte de Brown y de Ronald Goldman, un amigo de esta.

En el juicio, realizado en 1995 y seguido con gran atención por la opinión pública estadounidense, Simpson no fue hallado culpable pero no pudo librarse de la polémica que generó el caso que fue cubierto por más de 2.000 periodistas de todo el mundo.

Simpson podrá salir de prisión en octubre.

Y sus problemas con la ley no acabaron ese día.

En 2007, fue detenido por robo a mano armada y secuestro cuando mantuvo retenidos por la fuerza en la habitación de un hotel en Las Vegas a dos personas dedicadas al comercio de piezas de colección relacionados con el mundo del deporte.

Los comerciantes tenían en su poder objetos que el exfutbolista reclamaba como propios.

Al año siguiente, Simpson acabó siendo sentenciado a un máximo de 33 años de cárcel, de los cuales nueve años eran de obligatorio cumplimiento sin opción a ninguna medida sustitutiva de la pena.

Esa es la condena que ha estado cumpliendo en una prisión del estado de Nevada, en el oeste de Estados Unidos.

La junta que examinaba su caso valoró el buen comportamiento de Simpson, quien ahora tiene 70 años, además de la inexistencia de condenas penales previas, por lo que consideró que no representaba un peligro importante para la sociedad y decidió otorgarle el beneficio.

"He cumplido mi tiempo"

Durante la audiencia para decidir sobre su caso, Simpson dijo a los miembros de la junta de libertad condicional que había sido un preso ejemplar en la cárcel.

Simpson estuvo asistido por su abogado.

"He cumplido mi tiempo, ya saben. Lo he hecho bien y de forma tan respetuosa como creo que podría haber hecho cualquiera. Creo que si hablan con mis guardias allá, ellos les dirán que yo… les di mi palabra. Creo en el sistema de jurados y he cumplido con su veredicto. No me he quejado durante 9 años", dijo Simpson durante su comparecencia ante la junta a través de videoconferencia.

"Todo lo que he hecho es tratar de ser útil y de estimular a los muchachos allá (diciéndoles): 'Oye, hombre, cumple tu tiempo, pelea en la corte y no hagas nada que alargue tu pena'. Esa es la vida que he intentado vivir porque quiero regresar con mis hijos", agregó.

También argumentó que legalmente se demostró que eran suyos los objetos de los que se apropió cuando entró por la fuerza con otras cinco personas en la habitación del hotel en Las Vegas en 2007.

Bruce Fromong, una de las víctimas de esa acción de Simpson, testificó durante la audiencia a favor de su liberación.

"Conozco a O.J. desde hace mucho tiempo. No creo que él sea una amenaza para nadie. Es un buen hombre. Es hora de darle una segunda oportunidad. Es el momento de que vaya a casa con su familia y amigos", dijo.

Arnelle Simpson, su hija, también compareció ante la junta para defender a su padre. "Mi experiencia con él es que es como mi mejor amigo y mi roca", afirmó.

"Él está arrepentido, realmente está arrepentido", agregó.