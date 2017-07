5 formas que tal vez no conocías de hacer videollamadas desde tu televisor

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Si sabes cómo, puedes convertir el salón de tu casa en el lugar perfecto para hacer una videoconferencia.

Hacer videollamadas desde el teléfono celular parecía el no va más hace algunos años, pero la última novedad es hacerlo a través del televisor.

Evidentemente, no siempre es lo más conveniente -sobre todo porque no ofrece la movilidad que aporta el celular o a computadora portátil- pero si quieres ver a tu interlocutor en el salón de tu casa o no tienes a mano ningún smartphone, te resultará útil conocer estos pequeños trucos.

Todavía no es la opción más usada, pero tiempo al tiempo...

1. A través de Skype

Skype, la aplicación de videollamadas de Microsoft -y la más popular del mundo- puede usarse también a través del televisor, siempre y cuando se trate de unatelevisión inteligente(Smart TV), aunque depende de cada fabricante (antes de verano de 2016, Microsoft permitía la app viniera instalada de serie).

Si usas Skype a través del televisor puedes hacer videollamadas en grupo o individuales, usando una webcam compatible con el modelo que uses.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Existen diferentes maneras de usar Skype a través del televisor.

Esta solución puede ser clave para los más mayores o para aquellos que se llevan peor con la tecnología y con el teléfono móvil.

Por supuesto, también puedes conectar un cable HDMI a tu computadora y proyectar la conversación en la pantalla del televisor.

2. Usando Chromecast

Skype no soporta su uso, ni siquiera en la segunda generación del Chromecast, un pequeño gadget de Google.

Aún así, es también una muy buena opción para realizar videollamadas a través del televisor sin necesidad de tener un cable especial para conectarlo a la computadora.

Esta herramienta de Chrome usa Hangouts, de Android, y una extensión de Google. Además, permite elegir si quiere verse en pantalla completa o no.

Eso sí, en principio necesitas un televisor con entrada HDMI, que es lo que usa el Chromecast.

3. Con Tellybean

Tellybean fue fundada en 2011 para que una mujer en Australia pudiera hablar con su dos nietos, que viven en Finlandia.

"La vida moderna separa familias. Tellybean quiere unirlas de nuevo", explica Cami Hongell, cocreador de la aplicación, en su sitio de LinkedIn.

Derechos de autor de la imagen Cami Hongell Image caption Tellybean nació para poder conectar a una abuela con sus dos nietos que viven en Finlandia.

La aplicación -que puede descargarse a través de Google Play- salió al mercado en febrero de 2016 y permite convertir un teléfono móvil en una webcam para el televisor.

Una versión para dispositivos iOS (de Apple) está pendiente de aprobación y, presumiblemente, estará disponible próximamente.

La compañía dice que su app es compatible con televisores Sony Bravia, Philips, Sharp y Android TV.

4. Usando tu videoconsola

Otra alternativa es usar una consola Xbox One de Microsoft, diseñada para poder conectarse al televisor y ejecutar una versión de Skype sin necesidad de disponer de ninguna suscripción especial.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La videoconsola no sólo sirve para jugar...

Lo que sí necesitas, sin embargo, es una cámara especial de Kinect, un extra que podría suponer un gasto adicional.

Las PlayStation de Sony no pueden ejecutar Skype y otras marcas tampoco ofrecen la opción.

5. Con Apple TV

Si eres fan de productos Apple puedes hacerte con televisor inteligente de la compañía, Apple TV y usar Airplay para emitir la imagen de tu iPhone o iPad a través de la pantalla del televisor.

También puedes usar Facetime o Skype en tu dispositivo iOS y proyectarlo en tu televisor.