Antenas, el extraterrestre que ayuda a niños en México a superar traumas

Derechos de autor de la imagen Proyecto Antenas Image caption Antenas no sabe nada sobre la vida en la tierra.

Antenas es un extraterrestre del planeta Antenópolis que no sabe nada sobre la vida en la Tierra.

"¿Tu corazón te ha presionado alguna vez?", le pregunta este dibujo animado a una niña mexicana durante una charla en una clínica del Distrito Federal. "Cuando mis papás se pelean", responde ella naturalmente.

Antenas es un títere interactivo creado por la psicóloga clínica mexicana Julia Borbolla, que inventó el personaje hace más de diez años para ayudar a los niños a abrirse y a hablar de sus experiencias, muchas terribles, de abusos físicos y sexuales.

Antenas no tiene sexo ni edad y además no se relaciona con adultos "porque no le gustan", según Borbolla. Los niños hablan con él sin ningún tipo de prejuicio y se sienten tan libres que en una o dos sesiones se lo cuentan todo, asegura.

La psicóloga le dijo a la BBC que Antenas consigue más en menos tiempo que ella con sus 35 años de experiencia.

Psicólogos detrás del personaje

Detrás de Antenas, en otra habitación, hay un psicólogo profesional que es el que interactúa en tiempo real con los niños y cuya voz está distorsionada gracias a un programa informático.

La primera vez que Borbolla usó a Antenas fue en su propio consultorio privado, con una niña, Jimena, de 5 años.

Image caption Niña conversando con Antenas en la clínica de la doctora Borbolla en México DF.

Cuenta la mexicana que Antenas le preguntó ¿con quién vives?

Y la niña respondió: "con mi mamá, con mi papá, con mi hermanito y con la sirvienta".

"¿Y qué es eso de sirvienta?", le preguntó el extraterrestre.

"Son unas señoras que limpian y cuando se van tus papás te pegan".

"Ese fue el estreno de Antenas", recuerda Borbolla en el video de su charla en el TEDxDF, en la capital mexicana, en 2012.

Según la psicóloga ese fue el principio de una serie de "confesiones tremendas" de los niños sobre qué es un papá, una mamá, una escuela. o una abuela.

Libres para hablar

Los niños hablan con Antenas en una sala con un ambiente muy privado, donde están a solas con el personaje, que habla desde una pantalla.

La psicóloga les dice que tiene que salir pero que mientras pueden charlar con Antenas. Los niños lo llaman y entonces aparece el alienígena en la pantalla.

Desde otra habitación la psicóloga opera el personaje y observa por cámara cómo el niño interactúa con el dibujo animado.

Image caption Antenas busca sacar esos "secretos que duelen" que los niños no se atreven a contarle a nadie.

Además de usar el tono de su propia voz, Borbolla puede expresar distintas emociones a través de los gestos de Antenas, como la tristeza, la preocupación o la alegría.

Según la psicóloga lo que Antenas busca no es entretenerlos sino sacar esos "secretos que duelen" que los niños no se atreven a contarle a nadie.

En hospitales, casas-hogar y en la procuraduría

Aunque Borbolla no duda de su eficacia, no ha habido ningún estudio científico independiente que haya verificado la efectividad del proyecto Antenas, que la psicóloga describe como una herramienta interactiva única en el mundo.

Aún así hace ya cinco años que el programa está siendo utilizado por varios servicios públicos mexicanos, a través de distintos personajes.

Derechos de autor de la imagen Antenas por los niños Image caption "Antenas por los niños" es una organización sin ánimo de lucro que ya desarrolló nueve personajes de Antenópolis.

Dulas, por ejemplo, es quien le habla a los niños en el hospital de Tacubaya. Bona lo hace en el Hospital Infantil de México Federico Gómez; Soldi en la casa del niño del Pachuca, en Hidalgo, y otros personajes viajan en unidades móviles a distintos centros comunitarios.

Otro personaje, Bosty, trabaja desde 2011 para la Procuraduría General de la República, ayudando a reunir evidencias judiciales de los testimonios de los niños.

La psicóloga clínica Maribel Cortés Rodríguez le contó a la BBC los detalles de un caso en el que Bosty ayudó a condenar a un hombre por el asesinato de su mujer.

"El señor dice que cuando regresa de ir a pasear con los niños encuentra a la señora muerta. Y él argumenta que la señora se suicidó", explica.

"Sin embargo cuando los niños vienen y hablan con Bosty ellos refieren que quien colgó a la mamá de las vigas y le puso la cuerda fue el papá".

"Bosty ayudó a sensibilizar a los niños para que hablaran. Los niños no hablaban, no querían decir lo que había pasado", asegura la psicóloga.

"Secretos que duelen"

A algunos expertos les preocupa una posibilidad: los niños no siempre le cuentan la verdad a un personaje de ficción.

Image caption La doctora Julia Borbolla dice que Antenas consigue más y en menos tiempo que ella con sus 35 años de experiencia.

Pero Borbolla desestima esa preocupación argumentando que los psicólogos disponen de muchas técnicas para saber si lo que dice el niño es verdadero o no.

Por otro lado la psicóloga asegura que los niños no mienten sobre sus sentimientos.

Ahora mismo Antenas solo se usa en México pero a Borbolla le gustaría exportar el proyecto a otros países.

"Los niños no deben guardar secretos que duelen, porque si los añejan en su alma se convierten en adultos que sufren y hacen sufrir a los demás", dice Antenas al final de la charla de Borbolla en el TedxDF. Y ese es el pensamiento que explica por qué este extraterrestre llegó a México.