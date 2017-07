El insólito mundo de las mujeres que quieren ser la sirena más bella del mundo

Image caption Grace Page, de 25 años, es Miss Sirena Reino Unido.

"Siempre me apasionó cantar y desde niña me encantaba tener el pelo largo y rubio, así que tenía sentido que me convirtiera en sirena".

Así se lo cuenta a la BBC Miss Sirena Reino Unido, Grace Page, de 25 años, quien competirá este sábado por conservar el título y si lo logra, en noviembre se batirá con representantes de todo el mundo en la final de Miss Sirena Internacional en Egipto.

Image caption Grace Page tiene una empresa con la que alquila el servicio de sirena para eventos.

Para participar en el certamen hay que tener entre 18 y 32 años. Y además de contar con los llamados cánones tradicionales de belleza, hay que cumplir con otros requisitos menos obvios.

"Si quieres ser una sirena profesional es imprescindible tener un título de buceo y entrenar duro", explica Page, ya que en el concurso también se mide la resistencia con diversas actividades.

Pero también implica una "enorme inversión", asegura.

"Hay que comprar las colas, pagar para entrenar, por el seguro y el marketing. Eso por no mencionar todo el tiempo que hay que dedicarle si quieres ser serio en esto", dice Page, quien presta sus servicios de sirena para eventos.

Hannah Griffith, de 35 años y quien competirá también por el título nacional, cuenta cuál es la función de una Miss Sirena.

Derechos de autor de la imagen Paul Dale Image caption Según Hannah Griffith, el trabajo de una "sirena profesional" es concienciar a la población sobre la importancia de la conservación marina.

"Se trata de concienciar a la gente sobre la conservación marina, así que dar vida a una criatura de los océanos es una buena forma para hablar sobre el impacto del plástico y la contaminación en el mar", explica.

Así, estas "sirenas profesionales" visitan escuelas locales, participan en recogidas de basura en playas y en zonas de arrecifes, y protagonizan videos sobre el tema.

Image caption Natalia Suvorova, de 32 años, competirá por el título de Miss Sirena Reino Unido este sábado.

Refiriéndose a la imagen que transmiten, Natalia Suvorova, una contendiente de 32 años, dice que "hay opiniones encontradas sobre si las sirenas son sexualizadas o inocentes, pero como son criaturas mágicas creo que eso ayuda a que los niños y los adultos crean en los milagros".

"A las sirenas se las ha representado como seres asesinos, como princesas con una voluntad de hierro, y como todo lo que puede haber en medio (de ambas imágenes)", dice por su parte Gina Coyle, de 33 años, quien también competirá este sábado.

Image caption Gina Coyle tiene 33 años y recuerda que de pequeña jugaba a que era una sirena en la bañera.

Image caption Sophie Loy, de 20 años, también es una sirena y asegura que en estos concursos se celebra la diversidad.

"La sociedad de hoy es tan variada y colorida que permite a todo el mundo expresarse de una forma única", celebra Page.

"Entonces, ¿necesita la humanidad un concurso de sirenas? No. Pero ¿es ésta una manera de atraer el interés y la magia a un mundo oscuro y difícil? Absolutamente, sí".