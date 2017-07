Cómo Mike Tyson fue la inspiración de una canción del grupo de rock The Killers

Derechos de autor de la imagen ANTON CORBIJN Image caption The Killers (izq. a der): Ronnie Vannucci, Brandon Flowers y Mark Stoermer.

Son las 9 de la mañana del 11 de febrero de 1990. El temible Mike Tyson sube al ring del estadio Dome de Tokio, Japón, como el indiscutible e invicto campeón mundial de los pesos pesados.

Su rival, Buster Douglas, es el clásico púgil sin esperanzas de ganar. La mayoría de las casas de juego rehúsan tomar apuestas. El casino The Mirage, en Las Vegas, fue uno de los pocos que lo hizo: daban a Tyson como favorito con 42-1 de probabilidades.

Pero, entonces, en el décimo asalto, Tyson cayó a la lona con una tremenda combinación de golpes, derecha, izquierda, derecha, izquierda.

Quedó a gatas en el suelo, desorientado y tratando de encontrar su protector bucal, mientras el árbitro Octavio Meyran contaba hasta diez. Un nocáut.

Entretanto, en Las Vegas, la ciudad de residencia de Tyson, Brandon Flowers de 8 años miraba incrédulo el combate.

Derechos de autor de la imagen Rex / Shutterstock Image caption El nocáut de Tyson es una de las derrotas más sorpresivas en la historia del deporte.

"Para mí, Mike Tyson era perfecto", le contó Flowers a la BBC. "Creaba tanta emoción alrededor del mundo pero vivía en Las Vegas y emocionó a mi papá y emocionó a mis tíos, así que yo sentí que también tenía que emocionarme".

"Mi amigo Edwin Speight, cuyo papá trabajaba para el alcalde de Henderson, pagó para ver la pelea por televisión. Recuerdo que costó US$50", explicó.

"Fuimos a su casa para verla. Me parece estar viendo su sala. Estaba oscureciendo".

"Entonces Tyson quedó noqueado y toda mi percepción del mundo cambió. Eso no debió haber sucedido".

"No quiero caer a la lona"

Casi tres décadas después, Flowers es el cantante de una de las bandas de rock más importantes del mundo, The Killers. Pero esa noche de 1990 quedó marcada indeleblemente en su mente.

"Esa visión es recurrente", revela. "La veo constantemente y no sé por qué. Así que empecé a explorarla en una canción".

Derechos de autor de la imagen EPA Image caption Brandon Flowers se reincorporó la banda después de una pausa de cinco años.

La canción, un himno llamado Tyson vs Douglas, está incluida en al quinto álbum de The Killers, que será lanzado en septiembre.

"Cuado lo vi caer, sentí como si alguien hubiera muerto", canta Flowers en el coro. "Tuve que cerrar los ojos tan solo para parar mis lágrimas".

Pero en el tercer verso, la dirección cambia hacia el Flowers de hoy en día. "Miro por la ventana" a "mi hijo y su madre".

"Tengo un hijo que tiene la misma edad que yo cuando Tyson peleó", explica. "Y para él y sus dos hermanos pequeños yo soy tan perfecto como Mike Tyson y yo no quiero caer a la lona".

Beligerante

En 1990, Tyson señaló que su fracaso se debió a la falta de preparación. "No estaba en forma", comentó después del combate.

"No consideré que Buster Douglas fuera un gran desafío. Ni siquiera miré una de sus peleas en video. Yo había derrotado fácilmente a los que lo habían noqueado".

Flowers está decidido a no cometer el mismo error. Tras relanzar la banda después de una pausa de cinco años, se le ve delgado, en forma y listo. Inclusive escribió una canción al respecto llamada "The Man" (El hombre).

Derechos de autor de la imagen Island Records Image caption El cantante tuvo la oportunidad de vestirse elegantemente, al estilo Las Vegas, para su video "The Man".

"Tengo el tanque lleno/ dinero en el banco", canta, pavoneándose. "Te lo informo querida, estás mirando al hombre".

Flowers explica que con la letra trata de rehabilitar la persona que fue a los 21 años, un carácter más conflictivo, más beligerante.

"El pop punk, emo, o como quieras llamarlo, es peligroso", comentó de los artistas que empezaron al mismo tiempo que The Killers a comienzos de los 2000. "Hay alguien dentro de mí a quien le gustaría destrozar esas bandas a golpes".

"En ese entonces yo no había enfrentado el rechazo ni ninguna dificultad en mi vida, así que tenía otra perspectiva".

El temor a las expectativas

Hoy en día, la banda no es tan arrogante. Cuando participaron en secreto en el festival de Glastonbury, en Inglaterra, el mes pasado, no estaban seguros de que alguien fuera a verlos.

"Nunca sabes qué otra banda viene detrás o si todavía le importas a la gente", dice el baterista Ronnie Vannucci.

"Nuestra versión del tiempo es diferente a la versión de los aficionados. Nosotros estamos ocupados con cosas pero la vida de los demás continúa".

"Así que Glastonbury fue una gran sensación. No esperábamos que fuera tan buena".

Derechos de autor de la imagen Anton Corbijn Image caption El bajista Mark Stoermer tocó con la banda en Glastonbury pero ya no sale de gira con ellos.

A pesar de la pausa que tomaron, la banda nunca ha estado lejos de la conciencia del público.

Su sencillo Mr. Brightside fue escuchado en streaming 26 millones de veces el año pasado.

Después de 13 años de su lanzamiento, está en la lista de los primeros 100 éxitos en Reino Unido casi todas las semanas.

El asombros éxito de Mr. Brightside y el álbum que lo acompañó Hot Fuss, son grandes hitos que igualar.

La banda reconoce que sintieron presión cuando se reagruparon para grabar el quinto álbum.

"Algunas de las agobiantes preguntas que me hago son '¿Cuál es nuestro lugar y si tenemos algo qué contribuir?'", reconoce Flowers.

¿Todo está escrito?

El proceso creativo empezó en octubre de 2015, pero el primer años pasó sin resultados.

El doloroso proceso de parto del álbum quedó registrado en la pista final, que está llena de dudas personales: Have All The Songs Been Written? (¿Ya se han escrito todas las canciones?)

Derechos de autor de la imagen Anton Corbijn Image caption "Nos imponemos mucha presión", dice la banda, al tratar de igualar su éxito anterior.

"Es algo abrumador pues ha habido tantas cosas buenas antes", reconoce el cantante. "Esa era una pregunta que me he hecho a mí mismo".

Por suerte encontró la respuesta en el que es el álbum más vital de The Killers desde Sam's Town en 2006.

Así que no se debe esperar que vayan a terminar como Mike Tyson.

El prestigio de Flowers permanecerá intacto, aunque sus hijos no se den cuenta de la talla de su padre en el mundo del rock.

"Cuando tocamos en el Hyde Park (en el centro de Londres), fue la primera actuación de The Killers que mis hijos veían", comentó a la BBC.

"Aún así, Gunnar, mi hijo menor, terminó durmiéndose".

El álbum Wonderful Wonderful será lanzado en septiembre