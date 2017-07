"Falso y desagradable": Angelina Jolie furiosa por haber sido acusada de "explotación" en Camboya

Derechos de autor de la imagen EPA Image caption Angelina Jolie está furiosa de la reacción que tuvieron algunos a su descripción del juego de casting.

Angelina Jolie está furiosa luego de dar una entrevista para la portada de la última edición de la revista Vanity Fair.

En ella describió un polémico proceso de casting que involucraba hacer "robar" dinero a niños pobres y en riesgo social para elegir al protagonista de su nueva película, "First They Killed My Father".

La actriz negó tajantemente haberse aprovechado de menores camboyanos a la hora de elegir su elenco.

Tanto la actriz como el enviado especial de la ONU reclutaron a niños locales para protagonizar su película sobre el régimen de los Jémeres Rojos, el que provocó uno de los peores genocidios de la historia de la humanidad a fines de la década de los 70.

Jolie habló con Vanity Fair sobre la película y explicó cómo usaban un juego para el casting que implicaba ofrecerles dinero a niños pobres y luego quitárselo, para preguntarles para qué lo querían.

En la entrevista, Jolie cuenta cómo los directores entraron en barrios marginales y orfanatos para encontrar actores. Buscaban "específicamente a los niños que habían sufrido dificultades".

Angelina Jolie enseña a su hijos a cocinar y a comer tarántulas y escorpiones en Camboya

La entrevista causó indignación y muchos acusaron a Jolie de "explotadora".

"Abrumada de emoción"

A fin de encontrar a la protagonista, los directores de casting organizaron un juego bastante peculiar.

Este consistía en poner dinero sobre una mesa y pedirle a los niños que pensaran en algo para lo que necesitaran el dinero. Luego debían robarlo. El director fingía atrapar al niño y este tendría que inventar una mentira.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Srey Moch fue la protagonista de la película.

"Srey Moch [quien fue seleccionada para el papel principal] fue la única niña que observó el dinero durante mucho, mucho tiempo", le dijo Jolie a la revista.

"Cuando se vio obligada a devolverlo, se sintió abrumada de emoción... y cuando se le preguntó más tarde para qué era el dinero, contó que su abuelo había muerto y que no tenían suficiente dinero para un funeral decente".

Jolie, quien dirigió la película de Netflix, dijo que era "falso y desagradable" que la gente interpretara mal su descripción del proceso de casting.

"Me molesta que un ejercicio fingido en una improvisación, a partir de una escena real de la película, se haya descrito como si fuera un escenario real", expresó Jolie en un comunicado.

"El objetivo de esta película es llamar la atención sobre los horrores que los niños enfrentan en la guerra y ayudar a luchar para protegerlos", agregó.

"Se tomaron todas las medidas para garantizar la seguridad, el confort y el bienestar de los niños en la película, desde las audiciones a través de las audiciones e incluso hasta hoy", dijo.