EE.UU.: muere con 73 años el aclamado actor y dramaturgo estadounidense Sam Shepard, ganador de un premio Pulitzer

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Sam Shepard escribió más de 40 obras de teatro a lo largo de su vida.

Para muchos, era el autor vivo más importante de Estados Unidos, uno de los últimos representantes de la contracultura estadounidense.

Sam Shepard, actor, director y dramaturgo estadounidense murió el pasado jueves a los 73 años de edad en su casa de Kentucky, Estados Unidos.

Así lo confirmó el portavoz de la familia, Chris Boneau, al diario The New York Times este lunes.

"La familia pide privacidad en estos momentos difíciles", señaló Boneau.

El aclamado dramaturgo padecía ELA y falleció por complicaciones de la enfermedad. Según precisó el portavoz, Shepard estaba rodeado de sus seres queridos cuando murió.

Derechos de autor de la imagen Michael Ochs Archives/Getty Images Image caption Sam Shepard actuó junto a Ellen Burstyn en la película de 1980 "Resurrección".

Un precoz y prolífico autor

Sam Shepard nació en Fort Sheridan, Illinois, en 1943 y enseguida demostró su talento como autor de obras de teatro, de las que escribió más de 40.

Con apenas 36 años, en 1979, Shepard recibió el premio Pulitzer en la categoría de mejor drama por Buried Child. La obra fue adaptada al cine el año pasado con guion del propio Shepard.

Considerado por muchos el dramaturgo vivo más relevante de Estados Unidos, Shepard escribió también relatos, memorias, ensayos y guiones para cine.

Fue nominado a otros dos premios Pulitzer, también en la categoría de mejor drama, por las obras de Broadway True West (1983) y Fool for Love ("Loco amor" o "Locos de amor", 1984). Además, fue nominado a dos premios del teatro Tony.

Escribió el guion para la adaptación cinematográfica de su obra Fool for Love, dirigida por Robert Altman, en la que interpretó el papel principal.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Sam Shepard estaba rodeado de su familia cuando murió el pasado jueves.

Éxitos en el cine y la televisión

En su faceta cinematográfica también logró varios éxitos.

Su primer papel importante en el cine fue en la película de Terrence Malik Days of Heaven ("Días de gloria", 1978) en la que actuó junto a Richard Gere.

Shepard fue nominado a un Oscar como mejor actor de reparto por la película de 1983 The Right Stuff ("Elegidos para la gloria"), actuó en Black Hawk Down ("La caída del halcón negro" o "Black Hawk derribado") y coescribió el guion de la emblemática "Paris, Texas", de 1984.

Otros papeles destacados los interpretó en películas como Steel Magnolias ("Magnolias de acero"), The Pelican Brief ("El informe Pelícano") y The Accidental Husband ("Marido por accidente" o "Marido por sorpresa").

Más recientemente interpretó a Robert Rayburn en dos temporadas del thriller de Netflix Bloodline.

Shepard también aparece en el thriller psicológico Never Here que se estrenó el pasado mes.

Derechos de autor de la imagen EPA Image caption Sam Shepard con Brad Pitt (centro) y Casey Affleck (derecha), que juntos protagonizaron en The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford.

Reacciones de duelo

Las reacciones de duelo tras conocerse la noticia están llegando desde los mundos del cine, el teatro y la televisión.

Nikolaj Coster-Waldau, que actuó en "La caída del halcón negro" y también aparece en la serie "Juego de Tronos", escribió en Twitter: "Un héroe del teatro. Un héroe de la escritura. Un héroe de la actuación. Un héroe para mí, Sam Shepard DEP".

El actor Rob Lowe describió a Shepard como "un verdadero ícono estadounidense de las letras", mientras que la estrella de True Blood, Joe Manganiello lo describió como una "verdadera leyenda estadounidense" y añadió: "Tus obras e interpretaciones vivirán por siempre".

El creador de la serie House of Cards, Beau Willimon, lo definió como "uno de los grandes".

"Esos ojos vieron tanto y escribió sobre lo que vio con una honestidad valiente y eterna", concluyó.