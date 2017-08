El video que desató preocupación por la salud mental de la cantante Sinead O’Connor

Derechos de autor de la imagen Sinead O'Connor Image caption Sinead O'Connor publicó un video de 12 minutos en el que habla sobre lo difícil que es vivir con una enfermedad mental.

La cantante irlandesa Sinead O'Connor confesó que se siente cerca del suicidio.

En un video de 12 minutos publicado en su cuenta de Facebook, entre lágrimas la artista de 50 años hace un llamado a que el mundo entienda qué es padecer una enfermedad mental.

"Ahora estoy viviendo en un motel en Nueva Jersey", dice en el video publicado el 3 de agosto.

"La enfermedad mental es como las drogas, no le importa quién eres, y lo que es peor, al estigma no le importa quién eres".

"No hay absolutamente nadie en mi vida, excepto mi médico, mi psiquiatra. El hombre más dulce en la Tierra, que dice que soy su heroína, y eso es lo único que me mantiene con vida en el momento... y eso es un poco patético", explica.

La cantante ha estado luchando contra la depresión por un tiempo y dice que quiere "que todos sepan lo que se siente" a través de su testimonio en video.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption O'Connor tuvo su mayor época de éxito en la década de 1990 con la canción 'Nothing compares 2 U'.

Desde la publicación de este video, compartió otros vínculos a sus canciones hasta que este lunes por la noche apareció una nota sin firma.

"Hola a todos, estoy escribiendo a petición de Sinead para que todos los que la quieran sepan que ella está a salvo y no planea suicidarese", indica la publicación.

"Ella está rodeada de amor y recibe el mejor cuidado. Pidió que esto fuera publicado sabiendo que pudiera haber preocupación por ella", añade.

"Soy una de millones"

Una de las críticas que O'Connor hace en su video es a su familia, a quien señala por no cuidar mejor de ella durante los últimos dos años.

"Soy una de millones... las personas que sufren de enfermedades mentales son las personas más vulnerables del planeta,no podemos cuidar de nosotros mismos, tienen que cuidar de nosotros", dijo.

"Toda mi vida gira alrededor de no morir, y eso no es vivir. Y no voy a morir, pero aun así, esto no es una manera para que la gente esté viviendo", reflexiona.

La cantante fue diagnosticada con trastorno bipolar en 2003, pero más tarde dijo que había sido mal diagnosticada y que en realidad sufría de depresión y trastorno de estrés postraumático.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Sinead O'Connor ganó un Grammy por Mejor Actuación de Música Alternativa en 1991.

A finales de 2015 y 2016 había escrito notas en las que insinuaba que se iba a quitar la vida, e incluso la policía lanzó una operación de búsqueda cuando estuvo desaparecida por algunas horas en Chicago en febrero de 2016.

Depresión: claves para buscar ayuda

Hablar con alguien de confianza acerca de cómo te sientes. Evitar sufrir en silencio.

Si se ha convertido en un problema a largo plazo, consultar a tu médico de cabecera, pues es posible que necesites medicación.

Ayudarse a sí mismo haciendo algo de ejercicio, comiendo sanamente y haciendo las cosas que disfrutas.

Si la depresión continúa durante algún tiempo, puede que tengas que ser remitido a una terapia o asesoramiento más especializado.

Carrera

O'Connor alcanzó la fama en la década de 1980 gracias a su voz y sus composiciones.

Su primer disco The Lion and the Cobra (1987) vendió 2,5 millones de copias.

Su trabajoI do not want what I haven't got (1990) incluía la canción compuesta por Prince Nothing compares 2 U que ingresó a la lista de las 500 mejores canciones de la historia de la revista Rolling Stone.

Aquel disco vendió 7 millones de copias y le aportó un Grammy por Mejor Actuación de Música Alternativa.

En 1992, en el programa Saturday Night Live, rompió una foto del papa Juan Pablo II frente a las cámaras como una forma de criticar a la Iglesia católica por su manejo del escándalo de los abusos sexuales a menores.

Muchos consideran que ese incidente supuso un punto de inflexión en su carrera artística, ya que numerosos grupos religiosas llamaron a que boicoteara a la artista.