Estados Unidos: muere el prodigioso guitarrista y estrella de la música country Glen Campbell

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Glen Campbell anunció en 2011 que padecía alzhéimer.

Labró el camino a estrellas de la música country como Dolly Parton o Kenny Rogers.

El artista country estadounidense Glen Campbell murió a los 81 años de edad "tras una larga y valiente batalla contra el alzhéimer", según confirmó este martes su familia.

"Con el más profundo dolor de nuestro corazón anunciamos la muerte de nuestro querido esposo, padre, abuelo", expresó la familia en un comunicado.

Autodidacta y prodigio

Hijo de un agricultor, Glen Travis Campbell nació en Arkansas, Estados Unidos, el 22 de abril de 1936. Era el séptimo de 12 hijos.

Su primera guitarra le costó US$7 y aprendió a tocar solo.

Al final de su carrera había publicado 70 álbumes y vendido 45 millones de discos.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Glen Campbell entró en el Salón de la Fama de la música country en 2005

Rhinestone Cowboy

Campbell tocó la guitarra en innumerables canciones, entre ellas Daydream Believer, de The Monkees; You've Lost That Lovin' Feeling, de The Righteous Brothers; Strangers in the Night de Frank Sinatra; y Viva Las Vegas, de Elvis Presley.

Pero siempre quiso triunfar por su cuenta.

Tras una serie de decepciones, en 1967 encontró su peculiar y distintivo sonido country pop con éxitos como Gentle On My Mind y By the Time I Get to Phoenix.

Su momento culminante llegó en 1975 cuando lideró las listas de éxitos de todo el mundo con Rhinestone Cowboy.