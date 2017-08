8 hombres famosos que han hablado públicamente de los problemas con su imagen

Derechos de autor de la imagen PA/AFP Image caption Celebridades como Ed Sheeran, Robert Pattinson y Chris Pratt dicen haber tenido inseguridades sobre su imagen.

Los estándares de belleza impuestos por los medios sobre las mujeres no son noticia nueva, pero las experiencias de los hombres a menudo pasan por debajo de la mesa.

En años recientes, cada vez más celebridades masculinas han hablado públicamente sobre sus inseguridades acerca de su imagen.

En una encuesta realizada el año pasado a más de 1.000 niños entre los 8 y 18 años de edad, el 55% dijo que consideraría cambiar su dieta para lucir mejor y el 23% dijo que creía que había un "cuerpo masculino perfecto por el que luchar".

La consulta también encontró que las cuatro principales fuentes de presión para que los niños quieran verse bien en el bachillerato son:

Amigos (68%)

Redes sociales (57%)

Publicidad (53%)

Celebridades (49%)

Te presentamos a ocho celebridades que han abordado las luchas con su físico públicamente y que están promoviendo un cambio en los estereotipos de los medios.

Sam Smith

Derechos de autor de la imagen Getty Images

Tras perder más de 20 kilos en un año, el cantante británico Sam Smith le dijo a la revista NME en octubre de 2015 que desde niño había tenido problemas con su imagen física.

"Todavía siento presión de lucir de una cierta forma", dijo. "Para las mujeres, la presión en esta industria es terrible y debe parar. Pero es lo mismo para los hombres, aunque no hablen sobre eso".

Continuó: "Quiero ser una voz para hablarlo: solo porque he perdido peso no quiere decir que estoy feliz y satisfecho con mi cuerpo. Por causa de los medios y por como siento que debería verme, siempre será una lucha en mi cabeza".

Chris Pratt

Derechos de autor de la imagen PA/AFP

El actor estadounidense, quien interpreta al musculoso y fuerte Star-Lord en la saga cinematográfica "Guardianes de la Galaxia", también se ha enfrentado a luchas internas por su imagen.

En una conferencia de prensa sobre una de las películas en 2014, dijo: "Estoy seguro de que no puedo identificarme con lo que atraviesan las mujeres en Hollywood. Estoy seguro de que no puedo. Sí sé lo que se siente comer emocionalmente y... estar triste y ponerte feliz con comida".

"Y luego volver a estar casi inmediatamente triste otra vez y ahora avergonzado, y luego tener que tratar de esconder esos sentimientos con más comida. Sé lo que es eso. Es un ciclo vicioso y es un asunto muy serio".

Wentworth Miller

Derechos de autor de la imagen Getty Images

Wentworth Miller, actor de la serie televisiva "Prison Break", se abrió públicamente acerca de su depresión luego de ser objeto de una broma en internet con un meme el año pasado.

Miller escribió una carta que publicó en Facebook y que decía: "En 2010, cuando estaba en el punto más bajo de mi vida adulta, buscaba por todos lados un alivio/consuelo/distracción. Y recurrí a la comida".

"Pudo haber sido cualquier cosa: drogas, alcohol, sexo. Pero comer se convirtió en lo único que deseaba", añadió.

Alex Sharp

Derechos de autor de la imagen Getty Images

El actor británico Alex Sharp coprotagonizó junto a Lily Collins la película de Netflix "To The Bone" (Hasta los huesos), que cuenta la historia de una adolescente que trata su anorexia.

Cuando al personaje interpretado por Collins es admitido en un centro de rehabilitación con otros seis pacientes, conoce a Luke (el personaje de Sharp), el único hombre en el lugar.

En una entrevista con el medio Broadway World sobre interpretar a un hombre con un desorden alimenticio, Sharp dijo: "Pasa mucho y creo que a veces, porque no se habla lo suficiente o es un tabú en general, cuando se discute tiende a asociarse con una experiencia femenina, porque es más prevalente en números".

"Nunca había habido una representación de eso en un largometraje. Así que era algo que me interesaba mucho hacer".

Ashley Hamilton

Derechos de autor de la imagen Getty Images

El actor estadounidense Ashley Hamilton, quien aparece en la película "Iron Man 3", le dijo a la revista People en 2013 que había sufrido de bulimia y anorexia desde que era adolescente y que consumía drogas y alcohol para intentar controlar su adicción a la comida.

"He estado libre de bulimia por años pero todavía lucho con la comida, con comer demasiado o privarme. Ha sido lo más difícil ahora que estoy sobrio", admitió.

"Es como si es completamente aceptable hablar sobre drogadicción en Hollywood. ¿Pero sobre adicción a la comida? Nadie quiere hablar sobre eso. Es muy vergonzoso sufrirlo cuando eres hombre".

Ed Sheeran

Derechos de autor de la imagen Getty Images

El popular cantante y compositor británico dijo en una entrevista a Planet Radio en 2014: "Nunca estuve muy feliz con mi imagen y luego me di cuenta de que era porque comía muchas cosas fritas y bebía cerveza todos los días. No tienes que matarte para ponerte en forma. Simplemente come bien y no bebas todos los días".

Sobre las presiones de la industria musical por tener cierta imagen física, Sheeran respondió: "Hay suficiente gente gorda en la industria y hay suficiente gente delgada en la industria y hay suficiente gente pelirroja en la industria".

"Hay suficiente de todos en la industria, y por lo general aquellos que no son atractivos son los que lo hacen mejor".

Matt McGorry

Derechos de autor de la imagen Getty Images

Antes de actuar en la serie "Orange is the New Black" y "How to Get Away With Murder", Matt McGorry solía ser entrenador personal y fisicoculturista de competencia, lo que lo hizo aún más crítico con su cuerpo.

Cuando le preguntaron sobre qué debería cambiar en los debates sobre el tema de la imagen masculina, le dijo al programa de televisión Today: "Cuando bloqueamos a nuestros niños de tener estos sentimientos, no solo es más probable que se hagan daño sino que también es más probable que dañen a otros y que sean los que estén haciendo de vigilantes de la masculinidad de otros hombres".

Robert Pattinson

Derechos de autor de la imagen Getty Images

Pese a haber sido nominado como uno de los hombre "más sexis" del mundo en 2009, la estrella de la serie de películas "Crepúsculo" Robert Pattinson ha admitido sentir inseguridades.

En una entrevista con una publicación australiana en 2013, el actor británico reveló que padece de trastorno dismórfico corporal (TDC), un desorden de ansiedad que causa que una persona tenga una percepción distorsionada sobre la forma en que luce.

"No tengo los abdominales marcados y odio ir al gimnasio. He sido así toda mi vida. Nunca me quiero quitar la camisa", dijo.