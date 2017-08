El hombre que se tatuó un catéter en la cabeza para apoyar a su hija que padece una rara enfermedad

Image caption Gareth Hickenbottom-Marriott hizo el tatuaje para apoyar a su hija Briar.

Un padre de Inglaterra tuvo un peculiar gesto con su hija, que padece una rara enfermedad: se tatuó un catéter cerebral como el que le implantaron a la pequeña, para mostrarle su apoyo.

Briar tiene 10 años y nació con una rara condición llamada Síndrome de Goldenhar, que la llevó a ser sometida a 21 cirugías. El catéter le ayuda a drenar el exceso de fluido en el cerebro.

Su padre, Gareth Hickenbottom-Marriott, de Walsall, dijo que con el tatuaje quería mostrarle a Briar cómo se ve lo que le implantaron.

"Pensé que sería bueno para Briar ver qué tiene en su cabeza", dijo Hickenbottom-Marriott.

Y la pequeña lo ha aprobado.

"'El me hizo feliz, me hizo comprender el tatuaje. Ya no me siento sola", dijo Briar.

El hospital que la trató, el Birmingham Children´s Hospital, calificó la iniciativa como un "maravilloso gesto de cariño".