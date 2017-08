Condenan a Johnson & Johnson a pagar US$417 millones a mujer que desarrolló cáncer tras usar sus productos de talco

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Johnson & Johnson se enfrenta a una multa récord en su historia, pero asegura que la evidencia científica respalda el uso seguro de sus productos.

Johnson & Johnson, la firma más grande del mundo de productos de cuidado personal y de salud, se enfrenta a su mayor condena legal hasta el momento: deberá pagar US$417 millones a una mujer que desarrolló cáncer de ovario por usar su talco para bebé en su higiene íntima.

Un jurado de Los Ángeles, en California (Estados Unidos), determinó que la compañía no advirtió adecuadamente de los peligros de contraer la enfermedad al utilizar sus productos de talco, algo sobre lo que supuestamente tenía constancia.

La demandante, Eva Echeverria, una californiana de 63 años, dijo que comenzó a usar el talco para bebé de Johnson & Johnson cuando tenía 11. Fue diagnosticada con cáncer de ovario en 2007 y, según su abogado, Mark Robinson, su diagnóstico es terminal y se encuentra hospitalizada.

"Ella se está muriendo a causa de este cáncer de ovario y me ha dicho que todo lo que quiere es ayudar a otras mujeres en el país que tienen cáncer por haber usado [los productos de talco de] Johnson & Johnson durante 20 y 30 años", declaró Robinson.

"No quiere simpatías. Sólo difundir un mensaje para ayudar a todas esas mujeres".

Una vocera de la compañía estadounidense, Carol Goodrich, dijo en un comunicado que la empresa apelará el caso "porque nosotros nos guiamos por la ciencia".

Derechos de autor de la imagen Beasley Allen Law Firm Image caption Jackie Fox (izq.) falleció en 2015. En esta foto aparece con su hijo, Marvin Salter.

Miles de mujeres han interpuesto demandas contra el gigante farmacéutico y aseguran haber contraído cáncer por el uso de productos que la firma recomienda para su higiene íntima.

Johnson & Johnson ha perdido cuatro de cinco casos en Misuri (Estados Unidos), los cuales le han supuesto multas que suman más de US$300 millones.

La empresa tuvo que pagar US$110,5 millones en mayo de este año a una mujer de Virginia que fue diagnosticada con cáncer de ovario en 2012, y perdió otros tres casos similares por los que le impusieron multas de US$72, US$70,1 y US$55 millones, respectivamente (en total, US$307,6 millones).

Además, fue condenada en febrero de 2016 a pagar US$72 millones por el caso de Jackie Fox, una mujer de Alabama (Estados Unidos), que falleció por cáncer de ovario tras haber utilizado los polvos de talco para bebés de la marca durante décadas.

Sin embargo, ganó el juicio contra una mujer de Tennessee (Estados Unidos) con cáncer de ovario y uterino que también achacaba su enfermedad al uso del producto, y hubo otros dos casos en Nueva Jersey que fueron desestimados por falta de pruebas.

Unas 1.200 personas han presentado demandas similares en todo el país.

En su defensa, Johnson & Johnson cita investigaciones de la Agencia de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) y el Instituto Nacional contra el Cáncer de este país, para apoyar que los riesgos nunca se han probado.

Análisis: James Gallagher, editor de salud, BBC

¿Es seguro el uso del talco para la higiene íntima?

Durante años, ha preocupado el uso el talco, especialmente en lo que respecta a los genitales y al posible incremento del riesgo de padecer cáncer de ovario.

Sin embargo, la evidencia científica no es concluyente. El Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer​ (IARC, por sus siglas en inglés) clasifica el talco usado en los genitales como "posible carcinogénico" (causante de cáncer), ya que la evidencia es contradictoria.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Las autoridades sanitarias dicen que el talco de bebé es un "posible carcinogénico".

¿Cómo surgió el debate?

El talco mineral en su forma natural contiene asbestos y causa cáncer. Sin embargo, el talco libre de asbestos se usa en polvos de talco para bebé y en otros productos cosméticos desde la década de 1970. Pero los estudios sobre este tipo de talco arrojan resultados contradictorios.

Algunos han vinculado el producto al riesgo de desarrollar cáncer, pero es posible que la investigación sea sesgada, pues suele basarse en la cantidad de talco que las personas recuerdan haber usado a lo largo de los años.

Otros estudios, no obstante, dicen que no existe riesgo alguno de contraer cáncer. Y no parece haber una respuesta que indique una "relación dosis-efecto", como sí ocurre con otros conocidos carcinógenos, como el tabaco (cuanto más fumas, mayor es el riesgo de contraer cáncer).

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Johnson & Johnson dice que se apoya en la ciencia, pero no hay pruebas concluyentes.

¿Qué deberían hacer las mujeres?

La organización británica sobre cáncer de ovarios Ovacome dice que no hay pruebas definitivas y que, en el peor de los casos, el uso de talco aumentaría el riesgo de desarrollar cáncer en un tercio de ellos.

Pero añade que el cáncer de ovario "es una enfermedad rara" y que el riesgo de contraerla "sigue siendo pequeño". "Por lo tanto, incluso si el talco aumentara ligeramente el riesgo, muy pocas mujeres que lo usan llegarían a contraer cáncer".