Estas son las 25 mejores comedias del cine de todos los tiempos para los críticos. ¿Cuáles son las tuyas?

"¿Por qué tan serio?".

La frase del Guasón o Joker, el villano de Batman, fue la que más se repitió en las respuestas de los 177 críticos de cine que la BBC consultó el año pasado para seleccionar a las 100 mejores películas del siglo XXI.

Y es que muy pocas comedias estaban incluidas en esa lista, aparte de las creaciones del director y actor Wes Anderson y algunas producciones de Pixar.

Esto mostró cuán a menudo "lo que nos hace reír" es desatendido cuando se evalúa la grandeza cinematográfica.

¿Derramar una lágrima mientras se ve una película está más valorado que una risa?

Comedias premiadas con Oscars - De 89 ganadoras como mejor película, solo 7 son comedias. Sucedió una noche (1934) Vive como quieras (1938) La vuelta al mundo en ochenta días (1956) Tom Jones (1963) El apartamento o Piso de soltero (1964) Annie Hall (1977) Birdman (2014)

Así que este año los editores de cultura de la BBC decidieron tomarse la comedia muy en serio.

Un total de 253 críticos de cine (118 mujeres y 135 hombres) de 52 países y seis continentes fueron consultados: "¿Cuáles crees que son las 10 mejores comedias de todos los tiempos?".

¿Y adivinen qué?

Sólo tres de las mejores comedias galardonadas con un Oscar alcanzaron el top 100.

Y sorprendentemente muchas comedias hechas desde el año 2000 fueron incluidas en el listado, incluso varias de ellas habían sido pasadas por alto en el listado de las mejores 100 películas del siglo XXI el año pasado.

Tres datos sobre comedias El reportero: la leyenda de Ron Burgundy (2004) La película mejor clasificada de este siglo que ocupa el puesto 33.

Toni Erdmann (2016) la película más nueva que integra el listado

El hombre mosca (1923) La más vieja del ránking. IMDB

Los resultados arrojaron luz también a otros aspectos.

En general, los hombres y mujeres tienen gustos de comedias muy similares.

También hay pruebas de que la comedia no es universal: lo que se considera una broma en un diálogo en inglés puede no sobrevivir a la traducción, y ciertas regiones del mundo encuentran algunas películas más divertidas que las críticas de otras regiones.

Esperamos que esta lista ayude a la comedia a recibir la consideración artística que merece.

O por lo menos, que los inspire a descubrir películas y poner una sonrisa en sus caras.

Las 25 mejores comedias de todos los tiempos

25. La quimera del oro (Charlie Chaplin, 1925)

24. Withnail y yo (Bruce Robinson, 1987)

23. La fiesta inolvidable o El guateque, en España (Blake Edwards, 1968)

22. Frankenstein Junior o El joven Frankenstein, El jovencito Frankenstein,en algunos países (Mel Brooks, 1974)

"El joven Frankenstein es alegre y nunca burla", dijo a la BBC la crítica Alison Nastasi, editora de Flavorwire.

21. Luces de la ciudad (Charlie Chaplin, 1931)

20. Un comisario de película o Locuras en el oeste, Sillas de montar calientes en algunos países (Mel Brooks, 1974)

19. Las tres noches de Eva (Preston Sturges, 1941)

18. El moderno Sherlock Holmes (Buster Keaton, 1924)

17. Bringing Up Baby o La adorable revoltosa / La fiera de mi niña, en algunos países) (Howard Hawks, 1938)

16. El gran dictador (Charlie Chaplin, 1940)

"Esta película cambió nuestra propia percepción de lo que es divertido", le dijo a la BBC Ben Mankiewicz, de Turner Classic Movies

15. Los caballeros de la mesa cuadrada o Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores, en España (Terry Gilliam y Terry Jones, 1975)

14. His Girl Friday o Mi asistente favorita, Luna nueva, en algunos países (Howard Hawks, 1940)

13. Ser o no ser (Ernst Lubitsch, 1942)

12. Tiempos modernos (Charlie Chaplin, 1936)

11. El gran Lebowski (Joel y Ethan Coen, 1998)

10. El maquinista de la general (Clyde Bruckman y Buster Keaton, 1926)

9. This Is Spinal Tap (Rob Reiner, 1984)

"Annie Hall de Woody Allen es un clásico por muchas razones, pero la principal es que esos arreglos atemporales, líneas y viñetas están respaldados por la verdad", afirmó a la BBC Ann Hornaday, del The Washington Post.

8. Playtime (Jacques Tati, 1967)

7. ¿Y dónde está el piloto? o ¡Aterriza como puedas!, en España (Jim Abrahams, David Zucker y Jerry Zucker, 1980)

6. La vida de Brian (Terry Jones, 1979)

5. Héroes de ocasión o Sopa de Ganso, en España (Leo McCarey, 1933)

4. El día de la marmota o Hechizo del tiempo, Atrapado en el tiempo,en algunos países (Harold Ramis, 1993)

3. Annie Hall o Dos extraños amantes, en algunos países (Woody Allen, 1977)

2. Dr. Insólito o Cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba,¿Teléfono rojo?, volamos hacia Moscú, en España (Stanley Kubrick, 1964)

1. Una Eva y dos Adanes, Con faldas y a lo loco, Algunos prefieren quemarse, en algunos países (Billy Wilder, 1959)

Chaplin, con más películas

Cuatro películas protagonizadas por el cómico británico Charlie Chaplin aparecen entre las 25 mejores comedias de todos los tiempos según los críticos.

Chaplin domina el listado de mejores comedias de la historia

Se trata de Tiempos modernos (1936), en el puesto 12; El gran dictador (1940), en el 16; Luces de la ciudad (1931), en la posición 21; y La quimera del oro (1925), en el lugar 25.

Poca presencia

Entre las 25 mejores comedias no hay ninguna de origen hispano.

En el puesto 50 aparece Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988), del español Pedro Almodóvar

Y solo tres mujeres aparecen como directoras de las 100 mejores comedias elegidas por los críticos.

La estadounidense Elaine May dirigió Corazón verde (A new Leaf) en 1971 que se ubica en la posición 90 del listado.

La checa Vera Chytilová con la película Daises de 1966, que ocupa el puesto 89.

Y la alemana Maren Ade dirgió Toni Erdmann que se sitúa en el lugar 59 de las 100 mejores comedias de todos los tiempos.

