Por qué el club de bolos más antiguo del mundo se sigue rehusando a admitir mujeres

Derechos de autor de la imagen picturethepast.org.uk Image caption Chesterfield Bowling Club solía contar con un día anual en el que las mujeres podían jugar, según un exmiembro del club.

El club de bolos más antiguo del mundo acaba de ser acusado de estar "anclado en el pasado" tras negarse a retirar su veto a las mujeres.

Chesterfield Bowling Club, en Derbyshire, en el centro de Inglaterra, Reino Unido, fue inaugurado en 1294. Desde entonces (y hasta ahora) ha prohibido la participación femenina.

Pero un exmiembro del organismo le dijo a la prensa local que la organización está perdiendo dinero debido al paso de los años y a la disminución del número de socios.

Y advirtió que no debería cerrar sus puertas sin haber tenido una sola mujer en sus filas.

Derechos de autor de la imagen picturethepast.org.uk Image caption Los bolos se jugaban en el mismo lugar de Chesterfield donde se ubica el club desde que se fundó en 1294.

El club, sin embargo, niega ser machista o estar atravesando dificultades financieras. Y asegura que si no admite mujeres, es porque siempre fue de hombres.

"El asunto de incluir a mujeres ya lo debatimos, pero estamos contentos con la situación actual", explicó un vocero.

Tradicionalismo vs sexismo

El exintegrante del club dice que sus miembros son más "tradicionalistas" que "sexistas".

"Algunos de los miembros son tan de la vieja escuela que llevan aquí 20, 30 o 40 años y no quieren cambiar las tradiciones".

"Y algunos se quedaron pasmados cuando les dije que quería introducir mujeres", recuerda el exsocio, que prefiere no revelar su identidad.

Derechos de autor de la imagen picturethepast.org.uk Image caption Chesterfield Bowling Club, fotografiado en torno a 1910, dice que siempre fue "tradicionalmente, de un solo género".

"Yo tengo 66 años y era uno de los más jóvenes", dijo.

"La mayoría tienen 70 y 80 años y pico, e incluso hay una pareja de 90 años", contó.

Defensa de la tradición

En un comunicado, el organismo se definió como "un club privado antiguo que es, tradicionalmente, de un sólo género".

"Rechazamos las actitudes machistas que se nos atribuyen", agregó un vocero del club.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El organismo no descarta incluir a mujeres en un futuro.

El Chesterfield Bowling Club sometió a votación el asunto luego de la polémica, pero ha decidido permanecer tal y como está, aunque no descarta que pudiera aceptar mujeres en un futuro.

"La posibilidad de admitir miembros femeninos estuvo sujeta a debate luego de haber sido puesta sobre la mesa por un miembro activo del club", declaró el club.

"Como resultado, la opinión de los miembros fue valorada. El tema no ha sido cerrado y se revisará más adelante", agregó la institución.

El exmiembro del club inglés se ha unido a otra organización que sí admite mujeres.

"Son muy buenas jugadoras. Me ganan todo el tiempo y no me importa", dijo.