La consagración de Kendrick Lamar y otros 5 momentos memorables de los premios MTV 2017

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Kendrick Lamar logró 6 premios, entre ellos a video del año por "Humble".

El escándalo por el escándalo en los premios MTV parece haber quedado atrás para dejar paso a discursos con mensaje, ya sea para denunciar el racismo o para ofrecer ayuda contra ideas suicidas.

La 34ª edición de los premios del canal estadounidense MTV a los mejores videos del año que se celebró este domingo en Inglewood, California, tuvo un triunfador absoluto: el rapero Kendrick Lamar.

Su video Humble ("Humilde") le valió los premios a mejor video del año, mejor cinematografía, mejor dirección, mejor dirección artística y mejores efectos visuales.

Además, Lamar fue reconocido como mejor artista de hip-hop. En total consiguió seis de las ocho estatuillas a las que estaba nominado

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El brit'anico Ed Sheeran fue reconocido como el artista del año.

Otras de las figuras de la noche fueron Ed Sheeran, elegido artista del año, y Pink, que recibió el premio Michael Jackson Vanguard a su trayectoria artística.

La gala, presentada por Katy Perry, dejó varios momentos memorables.

"Siempre hay una salida": prevención del suicidio

Las entregas de los premios MTV solían copar los titulares por alguna controversia, como el beso que le dio Madonna a Britney Spears, el twerking de Miley Cyrus o la interrupción de Kanye West a Taylor Swift cuando daba las gracias por un premio.

Sin embargo, este domingo hubo un claro cambio de tendencia y se tocaron temas sensibles como la diversidad, la depresión, la autoestima o el combate al racismo y la intolerancia.

Especialmente conmovedor fue Jared Leto, que tuvo un mensaje de recuerdo para Chris Cornell, cantante de Soundgarden, y Chester Bennington, líder de Linkin Park. Ambos se suicidaron este año.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Jared Leto se emocionó al recordar a Chris Cornell y Chester Bennington.

"Si hay alguien ahí fuera que siente que no hay esperanza le digo esto. No estás solo. Siempre hay una salida. Comunícate, comparte tus pensamientos, no te rindas", expresó Leto.

La cantante Kesha siguió el ejemplo: "No estás solo. Todos tenemos nuestras luchas", dijo antes de ofrecer el número de la línea de prevención del suicido, que está disponible las 24 horas del día.

"Heather nunca marchó sola": contra el racismo y la intolerancia

Entre los invitados a la ceremonia no relacionados con la música destacó Susan Bro, madre de Heather Heyer, la mujer de 32 años que murió en Charlottesville atropellada por un supremacista blanco hace dos semanas.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La madre de Heather Heyer anunció el lanzamiento de una fundación en honor a su hija.

Bro subió al escenario para anunciar el lanzamiento de la fundación Heather Heyer, que nace con el objetivo de combatir el racismo y el odio.

"Heather nunca marchó sola", manifestó Bro, quien añadió que la fundación nace con el objetivo de hacer del mundo un lugar mejor y más amable.

La intervención de Bro fue seguida del anuncio del premio a mejor canción contra el sistema del año. Los organizadores decidieron darle el premio a los seis nominados.

Otro invitado especial fue el reverendo Robert Mead, descendiente del general Robert Lee. Mead condenó a los supremacistas blancos y rogó a todo el mundo que haga lo mismo.

"Eres hermosa": el conmovedor mensaje de Pink a su hija

La estadounidense Pink fue galardonada por su carrera artística y brindó una de las actuaciones más vibrantes y ovacionadas de la noche.

Entre el público llamó la atención su hija Willow, de 6 años, quien demostró además que se sabe muy bien las letras de su madre.

Al recibir el premio de manos de la comediante Ellen DeGeneres, Pink contó que su hija le dijo en una ocasión que se sentía "la niña más fea, como un niño con pelo largo".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La cantante Pink recibió el premio Michael Jackson como reconocimiento a su carrera.

A partir de esta anécdota, Pink realizó un poderoso discurso a favor de la diversidad y la necesidad de salir de los estrictos cánones de belleza que se imponen desde fuera.

"Cariño, eres hermosa", le dijo Pink a Willow, "y te amo".

Un salto hacia atrás y una cantante que no canta: actuaciones para todos los gustos

Las actuaciones de este domingo en The Forum fueron variadas y suscitaron todo tipo de reacciones, desde la pasión y los aplausos hasta la sorpresa y la confusión.

La neozelandesa Lorde, por ejemplo, bailó pero no cantó, algo que no pasó inadvertido en las redes sociales, que se dividieron entre quienes no comprendieron la actuación y quienes se entregaron a ella.

También hubo mucho revuelo con la actuación de Fifth Harmony, durante la cual se vio cómo una de las chicas caía hacia atrás desapareciendo del escenario.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La persona que aparece en el centro cayó hacia atrás y desapareció del escenario, en referencia a Camila Cabello, que abandonó Fifth Harmony a finales de año.

El gesto se interpretó como una referencia a Camila Cabello, que dejó el grupo a finales de 2016, y dio mucho qué hablar en Twitter, que se llenó de comentarios y gifs.

Pasión por Shawn Mendes

Aunque marchó del escenario con cara de decepción, no cabe duda de que el joven Shawn Mendes, de 19 años, fue uno de los artistas más aclamados este domingo.

Con su interpretación de There's Nothing Holding me Back, Mendes confirmó que es una de las estrellas en auge en el panorama musical estadounidense.

No le pierdan la pista.