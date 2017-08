La fotógrafa que retrata a mujeres que han sufrido acosos sexual en público

Lulu: "Cuando tenía 13 años, tomé un tren durante el día. Un borracho se subió y comenzó a insultar a las mujeres dentro del vagón. Se acercó, se sentó junto a mí, me tocó la pierna y me preguntó por qué no era divertida, hablándome muy cerca de mi cara. Todos miraban pero nadie dijo nada".