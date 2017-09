"Es mentira que somos tan abiertos de mente": la película más taquillera del año en México, "Hazlo como hombre", exhibe en EE.UU. su burla a la homofobia

Derechos de autor de la imagen IMDB Image caption "Hazlo como hombre" superó los cuatro millones de espectadores en México.

"Su mejor amigo salió del clóset y él hará todo para regresarlo".

Con esta provocadora premisa, la comedia "Hazlo como hombre" se convirtió en agosto en la película más taquillera en lo que va de año en México.

Este jueves superó además los cuatro millones de espectadores, lo que la coloca en el quinto puesto de los mayores éxitos de taquilla en la historia de ese país.

"Está siendo muy surrealista", dice entusiasmado su director, el chileno Nicolás López, quien a sus 34 años cuenta ya con varios éxitos, como la comedia "Sin filtro" que será adaptada en varios países, entre ellos Estados Unidos.

Derechos de autor de la imagen IMDB Image caption La comedia "Hazlo como un hombre" se ha estrenado en México, Estados Unidos, Perú y Bolivia.

El cineasta habla con BBC Mundo sobre esta buena acogida, el aterrizaje de la película en Estados Unidos y la importancia de poder reírse de todo.

El amigo homosexual

El argumento de "Hazlo como hombre" se resume fácilmente.

Raúl, Eduardo y Santiago son tres buenos amigos que han crecido juntos.

Santiago está comprometido para casarse con la hermana de Raúl, que es su mejor amigo.

Pero un día, Santiago les dice que es homosexual.

Derechos de autor de la imagen Sobras Image caption El mexicano Mauricio Ochmann interpreta al personaje protagonista, que no recibe bien la noticia de que su mejor amigo es homosexual.

Raúl reacciona con profundo rechazo e intenta convencer a su amigo de que lo suyo no es más que una fase de confusión sexual.

A partir de ahí, el filme se va desenvolviendo en una sucesión de diálogos, chistes y situaciones de enredo en las que vemos cómo los personajes se intentan acomodar a la nueva realidad.

"Demasiada corrección política"

La película comienza con una advertencia: "El protagonista es un machista, homofóbico, retrógrado".

El espectador sabe así desde el principio que se va a encontrar con lo que Nicolás López califica de antihéroe.

"Decidí hacerlo así para salir de la corrección política que nos oprime y nos limita, y que además tapa la realidad", señala López.

Derechos de autor de la imagen YouTube Image caption Desde el principio, "Hazlo como hombre" deja claro cuál es su planteamiento.

"Vivimos con la mentira de que somos superabiertos de mente pero los diálogos de la película, que desatan carcajadas en el público, son perfectamente reales.

"Cualquiera en un bar con más de dos cervezas encima puede decir las cosas que tanto nos escandalizan en la boca de Raúl", opina el director.

"Casi siempre la comedia ha utilizado al personaje gay para burlarse. Y pensé, 'por qué no burlarnos del homofóbico'".

Sociedad "machista y homófoba"

Para algunos sectores de la crítica, sin embargo, las bromas de la película son simplonas.

Es la opinión de Monica Castillo, crítica de cine del diario estadounidense The New York Times, que reconoce el valor de tratar un tema como la homofobia en clave de humor, pero considera que los chistes son infantiles y pasados de moda.

Derechos de autor de la imagen Twitter Image caption El director y productor chileno Nicolás López confía en que "Hazlo como hombre" repita en Estados Unidos el éxito logrado en México.

"Excepto por las referencias a las apps para tener sexo y los hipsters, hay poco contenido en el anticuado guión de Nicolás López y Guillermo Amoedo que no parezca que fue escrito hace 20 años", escribió Castillo en su reseña.

Para el cineasta chileno, este tipo de críticas proviene de gente que no vive en la realidad.

"El machismo y la homofobia están muy presentes en nuestra sociedad, y no me refiero sólo a América Latina. Quien no lo quiera ver es que está en una burbuja", responde.

López utiliza la vía del humor precisamente para denunciar estas situaciones y propiciar que se hable de ello.

El machismo y la homofobia están muy presentes en nuestra sociedad. Quien no lo quiera ver es que está en una burbuja". Nicolás Lopez, director de cine

El director cuenta feliz anécdotas de algunos espectadores jóvenes en México que decidieron salir del armario tras ver la película.

Se sintieron reforzados.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption "Hazlo como hombre" pretende animar a los más jóvenes a hablar abiertamente sobre su orientación sexual.

Humor como signo de inteligencia

Nicolás López desborda energía. Su fe en la capacidad de la comedia para tratar todos los temas posibles es contagiosa.

"Todo se puede tratar con humor, siempre que no sea hiriente. El humor es un signo de inteligencia y ayuda a la resiliencia. Nos hace más fuertes", subraya.

No son sólo palabras: su trabajo demuestra que López se ríe de todo, hasta de problemas que han afectado a su familia.

Su próximo proyecto, la película "No estás sola", es una comedia sobre la salud mental inspirada en la historia de su madre, que fue internada en un hospital psiquiátrico después de la ruptura de su matrimonio.

Particular sistema de negocio

La productora de Nicolás López, Sobras, lleva unos años de intenso trabajo.

A diferencia de otros directores que realizan una película cada cierto número de años, López produce varias películas anualmente.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Aislinn Derbez interpreta a la única mujer en el grupo de amigos protagonista, la despechada prometida de Santiago.

"Creé un sistema que me gusta llamar Chilewood, por el que hacemos cinco películas al año", indica el cineasta, que asegura que prefiere ese método antes que entrar en el mundo de las grandes producciones de Hollywood.

Es un sistema que por el momento esta demostrando ser un éxito.

En su primer fin de semana en las salas estadounidenses, "Hazlo como hombre" recaudó más de US$1,5 millón y se situó entre los estrenos más taquilleros, si bien quedó lejos de las películas que llevan varias semanas liderando las ventas de entradas.

"Y eso que fue un pésimo fin de semana, con el huracán Harvey en Texas", resalta López.

La película costó US$800.000, así que las cuentas son claramente favorables.

Poca discusión pública

Sin embargo, pese a ser la película más taquillera en México, "Hazlo como hombre" no suscitó una animada discusión en el país.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Recientemente se celebró en Ciudad de México una marcha contra el matrimonio igualitario.

"No, y es extraño. Se publicaron notas en los diarios pero no trascendió más", explica desde Ciudad de México el periodista de BBC Mundo Alberto Nájar.

"Muy distinto a lo que pasó con 'Nosotros los nobles', por ejemplo, que sí fue muy comentada y taquillera", añade Nájar, quien se pregunta si la diferencia radicará en la temática que tratan ambas películas.

En opinión de López el debate no está cerrado y la película seguirá dando de qué hablar conforme siga atrayendo espectadores y batiendo récords, algo que se verá ayudado por la repercusión que pueda tener en Estados Unidos.