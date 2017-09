7 éxitos musicales inspirados en la enemistad entre estrellas del pop

Derechos de autor de la imagen Big Machine Label Group Image caption Taylor Swift no se contiene en su nueva canción.

Taylor Swift ha ascendido fulgurantemente por la cartelera de éxitos con su sencillo, Look What You Made Me Do ("Mira lo que me hiciste hacer"), rompiendo varios récords de escucha vía streaming en el proceso.

Como muchos de ustedes lo sabrán, la letra de la canción tiene que ver con su larga y tediosa reyerta con Kanye West, que se originó cuando el rapero irrumpió en el escenario durante un discurso de Swift al aceptar un premio MTV.

La canción se lanzó casi inmediatamente después del tema Swish Swish, de Katy Perry, que supuestamente aborda su propia riña con Taylor y su grupo y que, a la vez, es una réplica al disco de Swift, Bad Blood ("Mala leche").

Hay que decir, sin embargo, que ninguna de estas canciones se encuentran entre las mejores creaciones de ninguna de las cantantes.

Lo que me hace pensar si la enemistad entre las estrellas del pop resultaron alguna vez en canciones destacadas.

Lancé el interrogante en Twitter, la semana pasada, e inmediatamente recibí decenas de magníficas respuestas.

Así, pues, aquí hay 7 de los mejores versos de venganza en la industria discográfica.

1) Lynyrd Skynyrd v Neil Young - Sweet Home Alabama

En su juventud, el cantautor canadiense Neil Young no veía con buenos ojos a la cultura de los estados sureños de EE.UU.

Escribió dos canciones -Southern Man (Hombre sureño) y Alabama- en las que criticó a la población blanca por haber acumulado su riqueza con el trabajo forzado de esclavos negros, preguntándose: "¿Cuándo les van a pagar de vuelta?".

El cantante de Lynyrd Skynyrd, Ronnie Van Zant, estaba iracundo. "Pensamos que Neil estaba atacando a todos indiscriminadamente para ver si le daba a uno o dos", expresó, señalando que muchas personas se habían opuesto al racismo y la segregación.

Su respuesta llegó con Sweet Home Alabama ("Mi dulce hogar, Alabama") en la que cantó: "Pues, espero que Neil Young recuerde que un hombre sureño o lo necesita por aquí".

La canción se convirtió en un gran éxito y hasta al mismo Young le encantó.

"Alabama se mereció el ataque que Lynyrd Skynyrd me dio con su mejor canción", escribió Neil Yound es sus memorias de 2012. "No me gustan mis letras al escuchar mi tema. Son acusatorias y desdeñosas, escogidas con poco cuidado y muy fáciles de malinterpretar".

2) Destiny's Child v Destiny's Child - Survivor

Cuando el grupo femenino Destiny's Child perdió a tres de sus integrantes en rápida sucesión, los expertos compararon la banda a los elencos renovables del programa reality de la TV estadounidense, Survivor ("Sobreviviente").

Eso motivó a Beyoncé a entrar al estudio y componer un himno estridente que alude al empoderamiento y la resistencia.

"Ahora que no están en mi vida, me siento mucho mejor", dijo reprendiendo a sus antiguas compañeras. "Pensaron que no iba a vender nada sin ustedes, he vendido nueve millones".

Survivor ganó un Grammy pero dos de sus antiguas colegas, Letoya Luckett y LaTavia Roberson, demandaron a Destiny´s Child por el contenido de la letra, arguyendo que hacían comentarios insultantes de ellas, en violación de un acuerdo previo que vetaba a todas las partes de hacer "ningún comentario público de naturaleza vilipendiosa sobre alguna de ellas".

El caso fue desechado y Beyoncé se conviritó en la exitosa Beyoncé que conocemos.

3) Prince v su guardaespaldas - Old Friends 4 Sale

Un tema escrito en respuesta a la agitación en su vida presonal después de la fiebre desatada por su álbum y película Purple Rain, Old Friends 4 Sale ("Viejos amigos a la venta") fue una de las canciones más mordaces que Prince compuso.

Inspirada en parte por la traición de su guardaespaldas de confianza "Big" Chick Huntsberry (arriba, a la izq.), que vendió a un famoso tabloide una historia ficticia sobre Prince, supuestamente para financiar su adicción a la cocaína.

Prince también ataca a otros dos examigos cantando "Quién quedó atrapado en la nieve", otra referencia a la cocaína, antes de concluir: "Es mejor callar algunas cosas y es mejor desconfiar de algunas personas".

Es una canción triste y sombría, muy diferente a casi todo el resto del repertorio de Prince y tal vez demasiado personal o dolorosa para ser lanzada.

Prince la mantuvo archivada hasta 1991, cuando volvió a grabar la voz, limpiando la letra de sus versos más cáusticos por respeto a Hunstberry, que había muerto el año anterior.

Desafortunadamente, esta versión inferior es la única en haber sido lanzada oficialmente. Fue incluida en el álbum de recopilaciones, de 1999, The Vault: Old Friends 4 Sale.

4) Maria McKee v Benmont Tench vía Feargal Sharkey - A Good Heart & You Little Thief

Mi plan original fue excluir de esta lista a las canciones que tuvieran que ver con rompimientos románticos, de otra manera me tocaría poner todas las pistas de Rumours, de Fleetwood Mac.

Pero la historia de Feargal Sharkey es demasiado buena para obviarla.

A Good Heart ("Un buen corazón") alcanzó el número uno en la cartelera de éxitos para Sharkey, exlíder del Grupo Undertones, en 1985, pero fue escrita por María McKee sobre el fin de su relación con Benmont Tench, tecladista de Tom Petty and the Heartbreakers.

En términos de canciones sobre el fin de relaciones amorosas, es inofensiva, pero motivó una réplica furiosa de parte de Tench, cuya letra al rojo vivo envió a Sharkey.

Llamada You Little Thief ("Ladronzuela"), incluye unas de las letras más crueles: "Eres un pequeño sueño, una pequeña pesadilla, una nada, niñita pequeña".

Los dardos envenenados continúan durante cinco minutos más, hasta que Tench concluye con un copla devastadora: "No siento rencor, no siento nada".

Sharkey lanzó You Little Thief como su siguiente sencillo y colocó ambas pistas lado a lado en su álbum, convirtiéndose así en el portavoz de una pelea entre examantes.

Curiosamente, Tench recientemente negó haber escritoYou Little Thief sobre McKee, reescribiendo de esta manera este episodio de la historia del pop.

5) Pete Doherty v Carl Barat - You Can't Stand Me Now

You Can´t Stand Me Now ("Ya no me puedes soportar"), tal vez la mejor canción del grupo británico The Libertines, fue escrita en un hotel de dos estrellas en París poco después de que su guitarrista Pete Doherty saliera de la cárcel donde pagaba una condena por robar el apartamento de su colega, el también guitarrista Carl Barat.

La letra hace una alusión disimulada de su relación de amor-odio, con referencias a la adicción de Doherty a la heroína y sus "dedos ligeros".

En el primer verso se dividen las responsabilidades. "Doblaste y desgarraste nuestro cariño", acusa Barat. "Sabes que las cosas son al revés", responde Doherty, reprendiendo a su compañero de banda por haberlo enviado a la cárcel.

Cuando llega el coro, ambos intercambian el verso "Ya no me puedes soportar".

Aunque la canción está cargada de afecto, la relación entre ambos músicos no pudo sobrevivir a la adicción de Doherty y The Libertines se disolvieron seis meses después.

6) Mariah Carey v Eminem - Obsessed

"Mariah, ¿qué pasó con nosotros, por qué rompimos?", canta el rapero Eminem en su tema de 2009, Bagpipes from Baghdad ("Gaitas de Bagdad").

¿La respuesta de Mariah? "Estás delirando, chico, estás perdiendo la cabeza".

Ambos fueron pareja, supuestamente, durante seis meses en 2001, con Eminem aludiendo a su romance en varias de sus canciones posteriores.

Mariah siempre ha negado la relación, diciéndole a la revista Maxim que estuvo en compañía de Eminem un total de cuatro veces y que "no considero eso como saliendo con alguien".

Así que, cuando él continuó escribiendo sobre Mariah, ella se enfureció y grabó Obsessed ("Obsesionado").

"¿Por qué estás tan obsesionado conmigo?", cantó en una diatriba muy directa. "Mintiendo sobre una relación sexual, cuando todo el mundo sabe que está claro que estás molesto conmigo".

Después vino el golpe fulminante: "Finalmente encontraste una mujer a quien no puedes impresionar".

7) Robbie Williams v Take That - No Regrets

La salida de Robbie Williams del quinteto Take That fue escabrosa. El grupo le dio un ultimátum: "Mejora tu comportamiento o sal de la banda". Él se les adelantó a la jugada y renunció para convertirse en una de las más grandes estrellas del pop británico.

Pero continuó resentido durante mucho tiempo con Gary Barlow, declarando en 2010: "Quería destrozarlo. Quería destrozar la memoria de la banda y no podía aplacarme".

Su furia se vertió en No Regrets ("No me arrepiento"), el segundo sencillo del segundo álbum como solista de Williams, I´ve Been Expecting You.

Los coros (cantados por Neil Tennant) hacen un recuento de las críticas de sus excompañeros, desde la banal "nos han dicho que te trasnochas", hasta la cruel, "eres muy bajito para cargar peso".

"No quiero odiarlos pero eso es lo único que me han dejado", canta Robbie con rabia, antes de declarar: "Me parece que el cariño que nos teníamos ha muerto oficialmente".

Ha habido una reconciliación, desde entonces, con los cinco cantando esta canción en la gira de 2011 de Take That. Cuando Robbie la canta ahora, la letra final está cambiada a: "El cariño que nos tenemos está vivo oficialmente".

Toma nota Taylor Swift.