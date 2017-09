Entrena tu mente: ¿al menos cuántas personas en la fiesta hablan los tres idiomas?

Derechos de autor de la imagen Getty Images

¿Eres de los que les gusta hablar con todos los invitados en las fiestas y, además, te gustan los acertijos?

¡Estás en el lugar perfecto!

Estimula tu materia gris con este acertijo que te planteamos hoy en BBC Mundo.

Para empezar te damos la bienvenida a la fiesta.

Acertijo

De las 100 personas que estaban en una fiesta:

90 hablaban español

80 hablaban italiano

Y 75 hablaban mandarín.

¿Al menos cuántas personas hablaban los tres idiomas?

Baja para descubrir la respuesta

La respuesta

45.

10 no podían hablar español, 20 no podían hablar italiano y 25 no podían hablar mandarín. Por ende, el número más alto de personas que hablan sólo dos idiomas es 25.

Sin embargo, ese sería el máximo número de personas que podrían hablar los tres idiomas y el planteamiento del problema es al menos cuántas personas hablan los tres.

Por consiguiente, debemos asumir que esos 10, 20 y 25 son todas personas diferentes.

Al haber identificado 55 personas que desconocen un idioma, las otras 45 personas hablan los tres idiomas.

Acertijo de sharpbrains.com