"Quieres dormir al sueño" y otras frases ingeniosas de latinoamericanos y españoles elegidas por nuestros lectores

"Se le escapó la tortuga" y "Se formó un arroz con mango" son algunas de las frases curiosas e ingeniosas del castellano que elegimos en BBC Mundo como ejemplos de las peculiaridades de los latinoamericanos y españoles.

Algunas más ocurrentes, otras más traviesas, las expresiones mostraban las diferencias y similitudes entre los que compartimos el español al momento de jugar con el idioma.

Para ampliar la conversación, en nuestra página de Facebook les preguntamos a nuestros lectores si se les ocurrían otras frases ingeniosas de los latinoamericanos y españoles.

"Personalmente me parece muy interesante conocer los diferentes modismos, frases, muletillas, etc., de los distintos países de Latinoamérica", escribe Raul Villagra Cortes.

A lo que agrega: "Esto me da un indicio de las diferentes culturas y por lo demás, algunos me parecen bastante graciosos".

Y la verdad es que hay muchas frases divertidas.

En Honduras, por ejemplo, se dice "quieres dormir al sueño", para expresar: "Soy más listo que tú", explica Belky Jiménez.

Silvy Horta colabora con una frase "bien pintoresca" de México: "Ningún chile les embona", expresión que indica que nada les satisface.

Pablo Perea Angus cuenta que en Perú dicen: "Estoy aguja", cuando no se tiene dinero, lo que en Chile es "estar pato", responde Raul Villagra Cortes.

La frase elegida en el artículo original que más comentarios originó fue: "Ese huevito quiere sal".

Esta picante expresión, según los lectores, se usa al menos en Chile, Colombia, Cuba, España, República Dominicana y Uruguay, siempre para señalar a una persona que tiene un interés amoroso o sexual.

Como comenta Karina Montes: "Más románticos los latinos"...

El guatemalteco Enrique Alberto Uribe Veliz sugiere, entre otras frases, "machete estate en tu vaina" (mantén la calma), al tiempo que el salvadoreño Abid Alvarado Henríquez aporta: "Eres la mera mengambrella" (eres muy bueno en lo que haces).

Para decir que alguien enloqueció, Luis Ángel Torres sugiere la expresión española "se le va la olla" y Edwin Alberto Amaya Marín hace lo propio con la frase colombiana: "Se le corrió la teja".

Desde Chile, Natalia de Vázquez nos felicitó por la nota usando la expresión local: "Está la raja".

De hecho, mucho se comentó sobre el español de Chile.

Rubén Maldonado escribe: "En Chile somos expertos para las frases ingeniosas, divertidas y picarescas. El problema es que muchas veces los amigos extranjeros no entienden nada... Pero con el tiempo se van acostumbrando a nuestra particular y única forma de hablar".

Otro lector de dicho país sudamericano, Ramón Quiroz Fincheira, afirma: "La idiosincrasia y la creatividad de frases hacen que el idioma español sea más extenso, más poético y más hermoso".

Y continúa: "No me dificulta entenderle a otro país latino, es más, me agrada que cada uno tenga sus distintas formas de expresión".

