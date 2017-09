Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La española Dolores Redondo es la autora del fenómeno literario "Trilogía del Baztán".

Se llamaba Ainara, era un bebé de 14 meses y hace alrededor de 30 años fue asesinada en un sacrificio ritual en un caserío de Navarra, en el norte de España.

Sus verdugos formaban parte de una secta satánica que según todos los indicios se disolvió después de cometer ese crimen y de hacer desaparecer el cadáver de la niña.

El caso aún sigue abierto, se encuentra bajo secreto judicial y entre los sospechosos hay médicos, abogados, dentistas, personas cultas…

Ese caso real inspiró a la escritora española Dolores Redondo (Donostia, 1969) la "Trilogía de Baztán", ambientada en el valle del mismo nombre -un maravilloso enclave en el Pirineo atlántico- que se ha convertido en uno de los fenómenos literarios en castellano más importante de los últimos años.

Los tres libros que la componen, "El guardián invisible", "Legado en los huesos" y "Ofrenda en la tormenta", acumulan la cifra récord de 147 ediciones únicamente en España y desde su publicación en 2013 han vendido, sólo en ese país, 1,3 millones de ejemplares. A eso hay que sumar su traducción a 35 lenguas y la exitosa adaptación al cine de "El guardián invisible".

Derechos de autor de la imagen Grupo Planeta Image caption La trilogía está integrada por "El guardián invisible", "Legado en los huesos" y "Ofrenda a la tormenta".

"Y sobre todo para Ainara. No puedo darte justicia, pero al menos recordaré tu nombre", escribe Redondo entre las dedicatorias del tercer volumen de la trilogía que la ha catapultado a la fama.

Aunque escribe desde que tenía 14 años, antes de "El guardián invisible" Redondo sólo había publicado una novela ('Los Privilegios del Ángel', 2009) que pasó sin pena ni gloria.

La escritora vasca ganó el año pasado el Premio Planeta con su nueva novela negra, "Todo esto te daré", publicada hace sólo unos meses y que ya va por 17 ediciones.

BBC Mundo habló con ella días antes de su que participara en el Hay Festival de Segovia.

La novela negra vive uno de sus mejores momentos. ¿A qué cree que se debe?

Entiendo que dentro de novela negra se engloba el thriller, policial, misterio… En el resto del mundo siempre ha gozado de buena salud, siendo la fuente del cine negro, el policial y de acción. Creo que en España simplemente ha venido a ocupar el lugar que le correspondía por derecho y que lo imposibilitaron en el pasado las circunstancias sociales y políticas de nuestro país.

Derechos de autor de la imagen Dolores Redondo / Archivo personal Image caption El valle del Baztán es un maravilloso enclave de Navarra, en el Pirineo atlántico.

En su Trilogía del Baztán hay sectas satánicas, asesinatos de niños… ¿Por qué nos fascina el mal?

Sin duda, es el reconocimiento de un instinto que identificamos en nosotros mismos y en el que me inspiré como parte de la realidad cotidiana.

Los conflictos bélicos de los últimos años en los Balcanes, Siria, Irak, ponen constantemente de manifiesto la monstruosa crueldad de la que es capaz el ser humano.

La crisis económica y la corrupción nos han hecho despertar de un sueño de igualdad y derechos sociales que se desmorona, y la política llamada a defendernos y ser el camino del entendimiento entre los pueblos se revela con los mismos errores por los que tanto pagamos en el pasado, los mismos chivos expiatorios, los muros, la persecución.

En sus novelas muchos de los personajes más terribles son familiares, y los datos de la Policía revelan que efectivamente la mayoría de los crímenes son cometidos por parientes de las víctimas, por personas de su entorno. ¿El thriller nace de la familia, de los secretos escondidos dentro de una casa?

No siempre, pero hay que reconocer que es una buena cantera.

¿Usted tiene secretos?

Grandes y terribles, como el mago de Oz.

Cada vez que pongo el punto final en una novela siento que la he sangrado, la he llorado, la he vivido”

Estamos habituados a que se glorifique la relación madre-hijo. Sin embargo, en su Trilogía del Baztán la protagonista, la inspectora Amaia Salazar, mantiene una relación terrorífica con su madre. ¿Qué la llevó como escritora a tomar esa decisión?

Mi empatía y homenaje a Ainara, la niña real que inspiró la historia de Amaia, la hipocresía de la época respecto al tema del maltrato dentro del ámbito familiar, que hoy nos parece espeluznante y que hace 30 años simplemente no estaba tipificado, como si no existiera.

¿El miedo da aún más miedo cuando lo genera quien en teoría no nos debería dar miedo, sino paz y amor?

Ahí fuera hay un mundo maravilloso, pero también una jungla, peligros, gente sin escrúpulos que puede utilizarnos y hacernos daño. Es algo que aprendemos desde pequeños, y es aceptable, pero todos deberíamos tener un lugar al que volver y donde sentirnos a salvo; ese debe ser nuestro hogar, y los que nos acompañan en él, nuestros protectores.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption A fines del año pasado, Redondo ganó el Premio Planeta con la novela "Todo esto te daré".

La inspectora Salazar de sus novelas tuvo una infancia espeluznante. ¿Cómo fue la suya?

Pura magia. Algún día escribiré sobre ello.

La inspectora Salazar es una mujer fuerte, pero que también tiene sus miedos. ¿Todos tenemos miedo a algo?

Todos no, de hecho hay algún trastorno del comportamiento que se caracteriza por la absoluta falta de freno ante situaciones potencialmente peligrosas, comprometidas o arriesgadas.

¿A qué le tiene miedo usted?

Sólo le diré que no sufro ese trastorno.

Salazar se siente muchas veces sola, desamparada. ¿Siempre hay algo de soledad dentro de cada persona?

Amaia es capaz de extraer fuerza de esa sensación de desamparo, la soledad, como el miedo, pueden fortalecer enormemente a un ser humano con la suficiente madurez para reconocerlos como elementos fundamentales de nuestra existencia, necesarios en la forja del carácter, e indispensables para lograr éxitos en cualquier aspecto de la vida.

Derechos de autor de la imagen Dolores Redondo / Archivo personal Image caption La "Trilogía de Baztán" comienza con la aparición del cadáver de una adolescente que obliga a la inspectora Amaia Salazar a regresar al valle en el que nació.

Tengo entendido que usted escribió varios libros antes de conseguir el éxito, que escribía en su casa, en absoluta soledad y sin saber si sus libros llegarían a publicarse algún día. ¿Nunca sintió la tentación de tirar la toalla?

Nunca.

¿Soñaba con el enorme éxito que ha conseguido?

Estoy convencida de que si Eiffel no hubiera sido capaz de soñar con la torre, de imaginarla, de proyectar su visión, no habría sido capaz de construirla.

¿El éxito es como se lo imaginaba?

Todavía no he terminado de imaginar.

¿Se ha sentido siempre escritora, incluso cuando se ganaba la vida realizando otros trabajos?

Soy la misma persona, es imposible disociar lo que eres, lo que haces, a lo que te dedicas, lo que sueñas, lo que amas…

Tengo grandes y terribles secretos, como el mago de Oz”

¿Cuánto hay de usted misma, de su propia familia y de su tierra en sus novelas y en sus personajes?

No creo que sea demasiado elegante medir la proporción exacta de piel que como autora me dejo en las novelas. Me queda la satisfacción de comprobar que mis lectores así lo sienten, y de que cada vez que pongo el punto final en una novela siento que la he sangrado, la he llorado, la he vivido.

La intuición y la capacidad de arriesgar, de jugársela, caracterizan a Amaia Salazar. ¿Usted también se la ha jugado muchas veces?

El que no arriesga no gana.

La magia, el folclore popular, es uno de los aspectos más reseñables de su "Trilogía del Baztán". ¿Por qué lo sobrenatural sigue hechizándonos?

Es un tema absolutamente contemporáneo y a la vez forma parte de la historia de España. No podemos olvidar que los tribunales inquisitoriales procesaron a miles de personas, por razones políticas, religiosas y sociales, sobre todo a mujeres.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El Nobel de Literatura nunca fue para un escritor de novela negra, un género considerado menor por la alta cultura.

Pero en la actualidad, la crisis económica ha traído un importante resurgimiento de sectas y grupúsculos pseudoreligiosos que se han instalado en nuestro país con la promesa de recuperar el control sobre la economía, las relaciones perdidas, o el futuro planeado que la crisis ha echado a perder.

Muchas personas, ante la inseguridad que plantea el futuro, buscan respuestas donde sea.

No tiene más que poner la tele de madrugada, para ver la parrilla plagada de adivinos, brujos y hechiceros.

Sin duda, es un negocio próspero, pero me interesa muchísimo más el análisis circunstancial de desesperación de los que buscan respuestas. En todos los cuerpos policiales de nuestro país se han creado en los últimos años secciones que controlan e investigan a este tipo de grupos.

¿De dónde sale la inspiración de sus novelas? ¿Cómo surgen?

Ese es uno de los secretos grandes y terribles.

La novela negra ha sido considerada tradicionalmente un género menor. El Nobel de Literatura o el Premio Goncourt nunca han ido a parar a un escritor de novela negra. ¿A qué cree que se debe?

Tiene la novela negra, el policial, el thriller, el misterio, un elemento inherente de actualidad, crítica social y realidad que le acerca más a premios tan prestigiosos como el Pulitzer o el Kafka, convirtiéndose además en cantera indispensable para el cine: desde el negro clásico hasta las series más actuales, pasando por Hitchcock, con obras maestras como "Los Pájaros" o "Rebeca", libros de la autora inglesa Daphne de Maurier, o la prestigiosa serie "Hannibal" basada en la novela de Thomas Harris.

Este artículo es parte de la versión digital del Hay Festival de Segovia, un encuentro de escritores y pensadores que se realiza en esa ciudad española entre el 22 y 24 de septiembre.

Sigue aquí toda la información relacionada con el Hay Festival