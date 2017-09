Por qué el nuevo iPhone X de Apple no es tan revolucionario como parece (y qué teléfonos alternativos cuestan menos dinero)

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption iPhone X es un gran "salto" para Apple, pero ¿cuán revolucionaria es realmente la tecnología que presenta?

"El mayor salto hacia delante desde el lanzamiento del primer iPhone".

Estas fueron las palabras que usó Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, para presentar iPhone X -pronunciado diez, como el número de años desde que saliera al mercado su primer modelo- este martes en el nuevo Teatro Steve Jobs, las recién inauguradas oficinas de la empresa californiana.

Y no se puede negar que iPhone X es un "salto" en muchos sentidos.

En primer lugar, es el celular más caro de la historia de Apple: costará US$999.

Pero además contará con tecnologías que hasta ahora nunca había usado la empresa de Cupertino en ninguno de sus teléfonos inteligentes.

Sin embargo, aunque tal vez sean características revolucionarias para Apple, no lo son tanto dentro del sector de la telefonía móvil.

A continuación, hacemos un repaso a algunas de las características del nuevo iPhone X y te contamos en qué otros celulares las puedes encontrar.

Pantalla OLED (fabricada por Samsung)

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Las pantallas OLED no son nuevas y hay otros fabricantes de telefonía móvil que las usan.

Una de las grandes novedades en cuanto al aspecto del nuevo teléfono de Apple -además de la carencia del botón de inicio- es su pantalla "de extremo a extremo" con tecnología OLED (siglas en inglés de diodo orgánico de emisión de luz).

Irónicamente, esta pieza del iPhone X ha sido fabricada por su mayor rival, la surcoreana Samsung.

Y es que Samsung Display Solutions -la filial del conglomerado asiático encargada del desarrollo de pantallas- es uno de los mayores fabricantes del mundo de monitores OLED, y lo demostró en los últimos Galaxy S8 y Galaxy Note 8. Por eso tiene sentido que, pese a la rivalidad, Apple haya confiado en ella.

"Ninguna otra empresa es capaz de producir pantallas OLED para celulares en la misma escala y consistencia que Samsung", escribió en la revista especializada The Verge el periodista tecnológico Chris Welch.

Se trata de una tecnología bastante costosa que se usa en pantallas de televisión desde hace años y que se basa en unos diodos que emiten luz al aplicarles corriente eléctrica, sin necesidad de ninguna fuente adicional. Cada uno de ellos equivale a un píxel.

Comenzó a desarrollarse a mediados de la década de 1970, aunque hemos visto su aplicación en la última década, sobre todo en televisores.

La tecnología no es nueva. Sin embargo, le explicó Ken Lacey, director ejecutivo de Lomox Ltd. a BBC Mundo, "no logró despegar por dos problemas: porque su producción es cara y porque su tiempo de vida es corto".

Hay más marcas telefónicas que usan OLED. Por ejemplo, la también surcoreana LG, o los Pixel de Google (que usan, de hecho, las de LG, que son de fabricación propia).

Reconocimiento facial

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La tecnología que presenta Face ID es la misma que la que usa Samsung en sus celulares.

Otra de las grandes apuestas de Apple en su nuevo celular la nueva forma de acceso al teléfono móvil: Face ID.

Se trata de un sistema basado en el reconocimiento facial de los usuarios y que supone una evolución respecto al método táctil Touch ID (por huella dactilar) que presentaba en modelos de iPhone anteriores.

Pero esta tecnología tampoco es nueva. De hecho, es bastante polémica y la posibilidad de burlarla con facilidad ha despertado críticas recientemente.

Samsung fue la primera empresa en sacar al mercado un smartphone con la función de desbloqueo mediante el iris y reconocimiento del rostro.

Fue en el Note 7 (agosto de 2016), que tuvo que ser retirado por problemas con la batería. Y se volvió a incluir en el Galaxy S8, que fue lanzado en marzo de este año. También la usa LG en su modelo C6.

Emojis animados

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El nuevo celular permite convertir tu propio rostro en un emoji parlanchín.

Apple ha querido explotar la creciente popularidad de los emojis en todo el mundo para presentar en su último modelo de iPhone una serie de emojis animados que ha llamado "animojis" para el entretenimiento de sus usuarios.

Están basados en expresiones faciales recogidas con la cámara frontal del teléfono y creadas con tecnología 3D. El celular es capaz de capturar hasta 50 tipos de movimientos musculares diferentes para crear hasta 12 emojis.

Tal y como explicó el desarrollador de Apple Steve Troughton-Smith, incluyen todo tipo de imágenes: chimpancés, robots, cerdos, gatos, pollos, perros, zorros....

Pero los emojis animados tampoco son una invención de Apple.

Existen aplicaciones en el mercado que permiten convertir tu cara en un emoji animado, como Memoji, creada por la empresa Facetune, o la app Imoji, gratuita y disponible en la App Store.

Carga inalámbrica

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Samsung lleva años apostando por el sistema de carga inalámbrica que ofrece el nuevo iPhone X.

Otra de las novedades de iPhone X es que tiene una función para poder cargar su batería de manera inalámbrica.

"El iPhone X es el primer iPhone diseñado para un futuro sin cables, ya que no necesitas conectarlo a un cable para cargarlo", explica la compañía en su sitio web. Y añade: "Carga el iPhone X en estaciones y bases de carga inalámbrica de hoteles, cafés y aeropuertos de todo el mundo".

También podrá cargarse a través de la base AirPower, compatible con dispositivos de la marca.

Sin embargo, Samsung lleva tiempo ofreciendo esta tecnología en sus terminales, sobre todo en su familia S y Note.

También cuentan con ella varios modelos de LG ,Lenovo, Blackberry y Windows Phone.

¿Qué otras alternativas existen en el mercado?

Gran parte de los fabricantes que le ofrecen la competencia a Apple se encuentran en el continente asiático.

Además de las ya mencionadas Samsung y LG, hay otras empresas más pequeñas que se han propuesto ofrecer terminales similares a los que fabrica Apple, pero mucho más asequibles.

Una de ellas es la china Xiaomi, que presentó a finales de 2016 su modelo Xiaomi Mix, que cuesta la mitad que el nuevo iPhone.

Cuenta con procesador Qualcomm, una pantalla que ocupa el 90% de su estructura, 6GB de memoria RAM, y hasta 256 GB de almacenamiento interno.

Otra alternativa es el OnePlus 5, fabricado por la empresa homónima y también con sede en China.

Fue lanzado a principios de verano y entre sus características destacan la carga rápida y una cámara dual de alta resolución. Su precio se sitúa en torno a los US$600.

Finalmente, el Nubia Z17, de la china ZTE Nubia, que salió también este año. Cuenta con una pantalla de 5,5 pulgadas y pantalla sin marcos laterales. Su precio: en torno a US$400.