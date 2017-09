Qué es la fibromialgia, la enfermedad que Lady Gaga revela que sufre en su nuevo documental

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Lady Gaga habló por primera vez de su convivencia con el dolor crónico en 2013, pero hasta ahora no había revelado su causa.

La cantante Lady Gaga reveló que tiene fibromalgia, una enfermedad que puede causar dolor y sensibilidad en todo el cuerpo.

La artista lo contó a través de su cuenta de Twitter, en la que mencionó también que su relación con la enfermedad aparece retratada en su último documental.

"Quiero ayudar a darla a conocer y a conectar a la gente que la tiene. Todos podemos compartir lo que ayuda/duele", dijo en un tuit.

La primera vez que Lady Gaga habló sobre su convivencia con el dolor crónico fue en 2013, pero hasta ahora no había revelado su causa.

La artista, de 31 años, asistió al festival de cine de Toronto para promocionar su documental "Gaga: Five Foot Two", en referencia a su altura, unos 158 cm, que se estrenó recientemente en Estados Unidos en Netflix.

El tuit de Gaga hizo que muchas otras personas compartieran por internet sus historias relacionadas con la fibromalgia.

Dolor sin causa y sin cura

Muchos pacientes que tienen fibromialgia tardan años en recibir un diagnóstico, porque los resultados de las múltiples pruebas médicas suelen ser normales y los doctores no se explican de dónde viene el dolor.

De hecho se desconoce cual es la causa exacta de la fibromialgia, pero se sabe que afecta siete veces más a las mujeres que a los hombres.

Además de dolor, quienes la padecen también pueden experimentar rigidez muscular, fatiga y dificultades para dormir, según el servicio británico de salud pública (NHS, por sus siglas en inglés).

También pueden tener problemas de memoria y de concentración.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Lady Gaga durante una actuación de 2017 en el festival de música y artes Coachella Valley, en California.

Según el NHS se cree que esta enfermedad está relacionada con niveles anormales de ciertos químicos en el cerebro y con cambios en la manera en la que el sistema nervioso central, que involucra al cerebro, la médula espinal y los nervios, procesa la información sobre el dolor.

También se ha sugerido que algunas personas pueden tener una mayor predisposición a tener fibromialgia por su herencia genética.

Por otro lado en muchos casos la enfermedad parece desencadenarse a raíz de un evento estresante física o emocionalmente, como una lesión, accidente u operación, así como dar a luz, una ruptura sentimental o la pérdida de un ser querido.

Aunque actualmente no existe ninguna cura, hay tratamientos que pueden aliviar algunos de los síntomas para mejorar la calidad de vida de los pacientes.

En el pasado Lady Gaga compartió a través de redes sociales algunos de los trucos personales que utiliza para sobrellevar el dolor crónico, aunque la propia artista recomendó consultar cualquier método con un médico.

"Me ayudan a seguir haciendo mi trabajo, mi pasión y las cosas que me encantan incluso en los días en los que siento que no puedo salir de la cama", dijo en su cuenta de Instagram en noviembre de 2016.

Según el NHS, los tratamientos para los síntomas de la fibromialgia suelen ser una combinación de medicamentos, como antidepresivos y analgésicos, con terapias cognitivo-conductuales y cambios en el estilo de vida, como el seguimiento de programas de ejercicio físico y el uso de técnicas de relajación.

Muchos pacientes con fibromialgia sienten que hacer ejercicio en particular les ha aportado importantes beneficios, entre ellos la reducción del dolor.