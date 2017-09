¿Quién heredará la corona de Game of Thrones en los Emmy?: estos son los favoritos de BBC Mundo

Derechos de autor de la imagen IMDB Image caption Este año la categoría de mejor serie dramática está especialmente reñida.

La 69ª edición de los premios de la Academia de Televisión de Estados Unidos, los Emmy, se celebra este domingo en el teatro Microsoft de Los Ángeles con una gran ausente: "Juego de tronos".

El retraso en el estreno de su 7ª temporada impidió que la popular serie fantástica entrara en la carrera por los galardones televisivos y amplió el espectro de los posibles premiados.

Con el comediante Stephen Colbert como maestro de ceremonias, esta será por tanto una edición llena de novedades y muy reñida, especialmente en las categorías dramáticas.

¿Quién recogerá las principales distinciones? No te pierdas la cobertura de BBC Mundo en redes* y en nuestra página.

Mundos reales frente a mundos fantásticos (mejor drama)

Siete series se disputan el Emmy a mejor serie dramática, y cinco de ellas lo hacen por primera vez: The Crown, The Handmaid's Tale ("El cuento de la criada"), Stranger Things, This is Usy Westworld.

Las veteranas son Better Call Saul y House of Cards.

Derechos de autor de la imagen HBO Image caption En el mundo fantástico de Westworld, no siempre es fácil distinguir quién es humano y quién es un androide.

Esta categoría es la más difícil de predecir y por tanto nos vamos a detener en ella con más detalle.

Cada una de las series tiene razones más que suficientes para alzarse con el premio y los críticos de televisión no se ponen de acuerdo en su elección.

Westworld es la heredera natural de "Juego de Tronos", no sólo por ser una producción del mismo canal, HBO, sino por encajar en el mismo género: ciencia ficción.

Aclamada por crítica y público, es la serie con más nominaciones: opta a 22 premios, de los cuales consiguió ya cinco en categorías técnicas.

Derechos de autor de la imagen Alberto E. Rodriguez Image caption El joven elenco de "Stranger Things" ya sabe lo que es recibir reconocimientos por su trabajo en la serie fantástica de Netflix.

Stranger Things es la apuesta de Netflix por lo fantástico. Ambientada en los años 80, logró atraer tanto a jóvenes como a maduros nostálgicos que disfrutaron de los guiños a películas como Los Goonies, ET o Stand by Me ("Cuenta conmigo").

The Handmaid's Tale ("El cuento de la criada") causó furor desde su lanzamiento el pasado mes de marzo en la plataforma de contenidos Hulu y su impacto alcanzó otros países en los que fue distribuida por Netflix.

Su argumento también habla de un mundo imaginario, una distopía que generó un interesante debate sobre posibles similitudes con la actual situación política que se vive en Estados Unidos.

Frente a estos argumentos más o menos fantásticos, The Crown y This is Us aparecen como obras ancladas en la realidad, la primera por ser un relato del reinado de Isabel II en Reino Unido y la segunda por presentar la evolución de una familia y sus interrelaciones en distintas etapas de la vida.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Un grupo de mujeres se vistió como los personajes de la serie "El cuento de la criada" para protestar contra los recortes al sector de la planificación familiar en Estados Unidos.

No es fácil quedarse con una favorita. Todas ellas son de exquisita factura, han sido bien acogidas por público y crítica y han recibido atención mediática en distintos momentos del último año.

This is Us tiene a su favor que es la primera serie producida por una cadena convencional, NBC, nominada desde 2011 pero si se tiene en cuenta el eco causado por cada una de las series, el Emmy debería ser para "El cuento de la criada".

¿Quién le puede arrebatar el premio a Veep? (mejor comedia)

Si las series dramáticas están en práctica situación de empate, en el caso de las comedias resulta difícil imaginar que el premio no recaiga, por tercera vez consecutiva, en Veep -en la que la actriz Julia Louis-Dreyfus hace el papel de la vicepresidenta de Estados Unidos.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption "Veep" es favorita en la categoría de mejor comedia. Sería su tercer Emmy consecutivo.

Fue la comedia capaz de imponerse a Modern Family -la serie en formato de falso documental que retrata las historias de "familias modernas"- y es de esperar que la Academia de Televisión prolongue su tradición de repetir premiados en distintas ediciones.

De sus oponentes, Atlanta -dos primos que navegan en la escena del rap de la ciudad de Atlanta- recibió mejores críticas en la primera temporada que esta segunda y Master of None -sobre la vida de un actor indio en Nueva York- y 'black-ish -cuya trama se centra en la vida de una familia afroamericana de clase media-alta- han tenido momentos muy brillantes.

Sin embargo, no parece que sea suficiente para desbancar a Veep, especialmente en el contexto actual de tensión política.

Luces y sombras de California (mejor miniserie)

Dos series limitadas, o miniseries, destacan en esta categoría: Big Little Lies y Feud.

Las dos se desarrollan en California y, cada una en su estilo, muestran el mundo de claroscuros que subyace bajo una superficie de glamur y playas soleadas.

Si bien Feud, que narra el supuesto enfrentamiento entre las legendarias Bette Davis y Joan Crawford, tiene más nominaciones en total, Big Little Lies se erige como favorita en una categoría que cada año cobra más relevancia.

Derechos de autor de la imagen Sky Image caption Resse Witherspoon, Shailene Woodley y Nicole Kidman (de izda. a dcha.) están nominadas a un Emmy por sus brillantes papeles en "Big Little Lies".

A partir de una trama aparentemente sencilla, la resolución de un crimen, este drama ambientado en la bella localidad costera de Monterey explora temáticas más profundas como la amistad entre mujeres, la relación entre madres e hijos, la dominación masculina y la lucha de la mujer por conciliar su vida laboral con la personal.

Llama la atención, además, que todas las actrices principales están nominadas en las categorías actorales de miniserie, ya sea como protagonistas (Nicole Kidman, Reese Witherspoon) o como actriz de reparto (Laura Dern, Shailene Woodley).

A continuación presentamos, agrupadas, las predicciones en las categorías de interpretación.

Actuación en serie dramática

En cuanto a las interpretaciones en dramas televisivos, los pronósticos de la crítica son bastante homogéneos.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Sterling K. Brown, ganador de un Emmy en 2016 por su papel en "The People vs O.J. Simpson", realiza un emotivo trabajo en el drama de NBC, "This is Us".

En la categoría de mejor actor protagonista, el claro favorito es Sterling K. Brown por su papel en el drama familiar This is Us.

En cuanto al mejor actor de reparto, el Emmy tiene el nombre de John Lithgow por su excelente caracterización de Winston Churchill en The Crown.

Este año. Elisabeth Moss no debería irse con las manos vacías. Nominada en siete ocasiones anteriores, apostar por Moss y su trabajo protagonista en "El cuento de la criada" parece un triunfo seguro.

Sólo Claire Foy en su papel de la reina Isabel II de Inglaterra le puede arrebatar el premio.

El Emmy a mejor actriz de reparto lo vemos como una disputa entre Chrissy Metz, por This is Us, y Thandle Newton, por Westworld.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Es la octava nominación para Elisabeth Moss, que en todas las ocasiones anteriores se ha quedado sin el premio. Este año será difícil que no lo consiga.

Actuación en comedia

Donald Glover (Atlanta) y Julia Louis-Dreyfus (Veep) son favoritos en sus respectivas categorías de actuación protagonista en una comedia.

En el caso de Louis-Dreyfus, sería el sexto Emmy consecutivo.

En las categorías de actor y actriz de reparto de comedia destaca la presencia de nominados por el programa de variedades Saturday Night Live, que en total tiene 22 candidaturas, como Westworld.

Los favoritos son Alec Baldwin por su imitación del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su colega Kate McKinnon, quien en el mismo programa ha caracterizado a Hillary Clinton, Kellyanne Conway y Jeff Sessions.

*Puedes seguir la cobertura de la 69ª edición de los Emmy en bbcmundo.com y en Twitter en las cuentas @bbcmundo y @bbc_diez.