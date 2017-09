Emmy 2017: estos son los ganadores de los premios a las mejores series de televisión

Derechos de autor de la imagen IMDB

La noche de este domingo se entregan los premios Emmy por 69º vez, en Los Ángeles, California.

El comediante Stephen Colbert fue elegido para dirigir la ceremonia, que BBC Mundo cubre en vivo.

Como era de esperar, Colbert hizo varias referencias al presidente Donald Trump durante su monólogo de apertura.

"¿Por qué no le dieron un Emmy?", dijo, recordando que Trump fue nominado en distintas ocasiones por su programa The Apprentice, pero nunca lo ganó.

"¡Si tuviera un Emmy no se habría postulado!", señaló.

Derechos de autor de la imagen AFP/Getty Images Image caption El comediante Stephen Colbert hizo varias referencias al presidente Donald Trump.

Pero lo que causó asombro en la sala fue la aparición del exportavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, quien se burló de sí mismo y de Trump.

"Esta será la máxima audiencia de los Emmy, ¡punto!", exclamó Spicer, tal como hizo, aunque no en broma, cuando habló sobre la multitud que acudió a la inauguración de Donald Trump como presidente.

La reacción en redes sociales ha sido ambivalente. Algunos aplaudieron el gesto y el sentido del humor de Spicer, pero otros criticaron lo que consideran una normalización de la mentira.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Sean Spicer, el exsecretario de Prensa de la Casa Blanca, hizo una breve aparición en la ceremonia antes de la entrega de premios.

El primer premio de la noche fue para John Lithgow, por su excelente interpretación de Winston Churchill en The Crown, un relato del reinado de Isabel II en Reino Unido.

El actor era claro favorito de la categoría.

Hasta ahora, todos los ganadores de los premios Emmy 2017 son:

Actor de reparto de serie dramática: John Lithgow, por su interpretación de Winston Churchill en The Crown

Actriz de reparto en serie de comedia: Kate McKinnon, por sus imitaciones de Hillary Clinton, Kellyanne Conway y Jeff Sessions en Saturday Night Live

Actriz de reparto en una miniserie o película de TV: Laura Dern, por Big Little Lies

Director de serie de comedia: Donald Glover, por Atlanta

Mejor programa de sketches : Saturday Night Live

: Guión de serie dramática: Bruce Miller, por The Handmaid's Tale

Actor de reparto en serie de comedia: Alec Baldwin, por su imitación de Donald Trump en Saturday Night Live

Director de miniserie dramática: Jean-Marc Vallée, por Big Little Lies

Actor de reparto en una miniserie: Alexander Skarsgård, por Big Little Lies

Guion de serie de variedades: John Oliver, por Last Week Tonight

Actriz de reparto en serie dramática: Ann Dowd, por The Handmaid's Tale

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption John Lithgow, ganador del Emmy por su papel en The Crown, ha ganado este galardón otras cinco veces.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Alec Baldwin ganó el Emmy por su imitación de Donald Trump.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption El comediante John Oliver conduce el programa Last Week Tonight.

Cinco de las siete candidatas a mejor serie dramática compiten por primera vez en los Emmy, cuya ceremonia de entrega BBC Mundo cubre en vivo.

Además, es la primera vez en 6 años que una serie producida por una cadena tradicional (This is Us, NBC) opta al galardón más prestigioso.

El canal de televisión por cable HBO domina las nominaciones (111), seguido por la plataforma de distribución de contenido Netflx, con 92.