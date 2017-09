Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, explicó las nuevas medidas para proteger la integridad electoral en un video compartido en la red social.

Mark Zuckerberg ha vuelto al trabajo después de su baja por paternidad y lo ha hecho con fuerza.

En un mensaje difundido desde la sede de Facebook, su cofundador y director ejecutivo declaró que la empresa está colaborando con la investigación sobre la interferencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos de 2016.

"Estamos trabajando con el gobierno estadounidense en su investigación sobre la interferencia rusa", declaró Zuckerberg.

"Llevamos meses investigando, por un tiempo no encontramos pruebas de cuentas falsas relacionadas con campañas pagadas por actores rusos", añadió.

"Cuando recientemente descubrimos esa actividad, le dimos la información al fiscal especial Robert Mueller y también informamos al Congreso. Esta mañana le dije al equipo que le den los anuncios que hemos encontrado al Congreso".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Facebook le dará al fiscal especial Robert Mueller al menos 3.000 anuncios políticos relacionados con Rusia.

Los anuncios a los que se refiere Zuckerberg son unas campañas de propaganda política dirigidas a los votantes estadounidenses que, según la red social, fueron pagadas por agentes rusos con vínculos con el Kremlin.

Los anuncios no apoyaban a un candidato específico, aclaró Facebook, pero estaban relacionados con información incendiaria sobre temas como la inmigración o la homosexualidad.

"Me importa profundamente el proceso democrático y la protección de su integridad. Nuestro objetivo es acercar a la gente y darle voz, son valores democráticos y estamos orgullosos de ellos, y no quiero que nadie use nuestras herramientas para socavar la democracia", subrayó.

El director de Facebook confirmó que la empresa ha cerrado miles de cuentas falsas, no sólo relacionadas con las elecciones de EE.UU. sino con otros procesos electorales como los de Francia y Alemania.