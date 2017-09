5 trucos para evitar que el sistema operativo iOS 11 se coma la batería del iPhone

Derechos de autor de la imagen Justin Sullivan/Getty Images

Con cada lanzamiento de un sistema operativo viene, para muchos, la emoción de nuevas funciones que mejoraran el celular. Sin embargo, no todo es color de rosa.

Algunos expertos en el área tecnológica así como también usuarios han notado que, tras el lanzamiento del último sistema operativo de Apple para dispositivos móviles, el iOS11, la batería se agota con rapidez.

En su blog, la empresa especializada en software y en seguridad cibernética Wandera explica que la última versión de iOS cuenta con algunas "nuevas características, mejoras y, lo más importante, parches de seguridad".

"Pero aquí está el lado negativo", advierte en su sitio web. "Algunos usuarios de iPhone y de iPad están reportando problemas de instalación, lentitud, problemas con el bluetooh y wi-fi y uno que atrajo nuestra atención específicamente: la batería se agota más rápido".

Por eso sugiere seguir dos pasos para extender la vida de la batería:

Limitar el número de apps que se pueden refrescar en background . Lo que se puede hacer yendo a: Configuración > General > Background App Refresh

El experto en seguridad informática Luis Enrique Corredera le enumeró a BBC Mundo 5 recomendaciones prácticas para evitar que la batería se agote muy rápido:

"Actualizar a iOS 11.1, que arregla el problema de batería. Desactivar la actualización en segundo plano. Configurar los servicios de localización de las aplicaciones para que sólo se usen cuando están en primer plano. Desactivar la opción de "Oye Siri" mientras está el teléfono en reposo. En la configuración del teléfono, revisar qué aplicaciones consumen más batería, y tratar de sustituirlas por otras con menor consumo. Por ejemplo, "la app de Facebook consume más que la versión móvil de web de Facebook"

La opción de no hacer nada

Ante el problema de la batería que se agota, Antony Karcz, un experto en tecnología que escribe en la revista Forbes, propone hacer algo muy simple: nada.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption La semana pasada Apple lanzó la última versión de su sistema operativo iOS.

Karcs escribió el artículo: "¿Está iOS matando la vida de tu batería? Aquí sabrás por qué no tienes que hacer nada para solucionarlo" ("Is iOS 11 Killing Your Battery Life? Here's Why You Don't Have To Do Anything To Fix It").

En él explica que fue una de las personas que puso a prueba una versión del sistema operativo previa a su lanzamiento oficial de iOS11.

Y es que Apple cuenta con el Programa de Software Beta, el cual busca que los usuarios ayuden a desarrollar los nuevos sistemas operativos de sus productos: iOS, macOS y tvOS.

La idea es que los usuarios que se registren en ese programa puedan ensayar versiones de los sistemas operativos antes de que se pongan a disposición del público en general y puedan compartir con la compañía su experiencia previa al lanzamiento.

Derechos de autor de la imagen Justin Sullivan/Getty Images Image caption Los días posteriores a la actualización de un sistema operativo, los dispositivos están en una intensa actividad.

Karcz hizo lo propio con el iOS11 Public Beta y notó los problemas de la duración de la batería, los cuales atribuyó inicialmente a una pobre optimización debido a que el sistema operativo estaba en una etapa temprana de desarrollo.

"Y con toda seguridad", indicó, "para la siguiente actualización, (el celular) había vuelto a la normalidad en términos de vida de su batería".

"Pero ahora que iOS11 fue lanzado, he visto reportes (y lo he experimentado en mi familia de iPhones) que hay un consumo serio de batería. ¿Me perdí de algo? ¿O hay algo más que está haciendo que muchas personas estén experimentando lo mismo que yo experimenté en el inicio del beta?", se preguntó.

"Tras una investigación rápida, descubrí lo que estaba pasando y me di cuenta de una cosa sobre solucionarlo: no hacer nada".

Días de mucha actividad

De acuerdo con el especialista, los días posteriores a la instalación de una nueva versión de un sistema operativo, el dispositivo está "muy ocupado".

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Los iPhone 5 tampoco funcionan con el nuevo sistema.

"Prácticamente todas tus apps tienen actualizaciones. Eso hace que iOS esté ocupado descargando e instalándolas en background".

En adición, explica Karcz, tras la instalación del software, se ejecuta un proceso llamado "re-indexing".

Se trata del proceso a través del cual iOS 11 examina toda la información del dispositivo para que puede estar catalogada y accesible en Spotlight, el sistema de búsqueda de archivos, documentos, carpetas y programas.

"Como se pueden imaginar, esto requiere de mucha energía de procesamiento y puede ser la razón por la cual he escuchado historias de (teléfonos) iPhone 6 con la mitad de su vida de batería perdida mientras estaba sentado sin hacer nada".

Lo bueno, explica el experto, es que ambas cosas son temporales y sólo toman unos pocos días.

En poco tiempo, según Karcz, la batería regresará a su estado normal.

Y nunca hagas esto:

Un consejo clave que da Wandera es no volver al sistema operativo viejo.

"Si el agotamiento de la batería con el iOS11 te resulta demasiado que tolerar, podrías empezar a considerar regresar al iOS 10.3.3. Aunque esto podría ser tentador, te recomendamos que no lo hagas".

Apple se encarga de distribuir parches de seguridad cuando detecta posibles amenazas.

Así que es muy importante mantener el sistema actualizado. Esa es la esencia de una actualización.