5 curiosidades sobre origen del icónico conejito que tiene como logo la revista Playboy

Derechos de autor de la imagen Playboy Enterprises Image caption El creador dice que el conejo tienen una connotación humorística y sexual.

El conejito con corbatín de esmoquin de la revista Playboy es uno de los logos más icónicos en el mundo. Ha permanecido igual desde que apareció en la segunda edición de la revista en 1953.

La primera versión del logo fue una caricatura diseñada por Arv Miller. Mostraba un ciervo. Eso porque inicialmente la revista se llamaría "Stag Party", que en traducción literal es "fiesta del ciervo" y es el nombre en inglés de las despedidas de soltero.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Las chicas Playboy se hicieron conocidas como "conejitas".

Pero el nombre no prosperó porque había otra revista que se llamaba "Stag".

Entonces Hugh Hefner, cofundador de la empresa y Eldon Sellers, vicepresidente ejecutivo, decidieron reunirse para buscar un nuevo nombre a la revista.

El nombre Playboy se le ocurrió a Sellers porque en algún momento su madre había trabajado en una compañía llamada Playboy Automobile Company.

Con el nuevo nombre de la revista vino el nuevo logo que fue diseñado por Art Paul.

1. Connotación humorística y sexual

Según el diseñador, el logo es un conejo porque representa el carácter divertido, lúdico y encantador de la revista.

Los conejos son juguetones, una característica que aparentemente iba bien con el espíritu de la publicación.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El concepto detrás del logo es que "las chicas son como los conejos".

También el conejo fue escogido por una "connotación humorística y sexual", dado que ese animal es conocido por tener una activa vida sexual.

2. "Las chicas se parecen a un conejo"

Art Paul declaró en la prensa que, entre otras razones, eligió el conejo porque "es una animal fresco, tímido, vivaz, saltador, sexy".

"Primero te huele; después se escapa; más tarde regresa y dan ganas de acariciarlo, de jugar con él. Una chica se parece a un conejo. Es alegre", agregó.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Hay una industria de "merchandising" asociada al logo que ha crecido a través de los años.

El diseñador comentó que un buen ejemplo del sentido del conejo y de la revista se puede apreciar en la "chica del mes" que se elige en la revista.

"No es una chica sofisticada que nunca podrías tener. No nos interesan las mujeres misteriosas, difíciles. No nos interesa la femme fatal que está triste".

Entonces ¿cuál es el tipo de mujer que buscaban? y ¿cuál es la relación de ese modelo con el logo?

"La chica Playboy no lleva encajes ni ropa interior.Ella está desnuda, bien bañada con jabón y agua, y está feliz".

3. El color negro

El conejito es negro porque habla de lujo, profesionalismo y clase.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El conejo es considerado como "juguetón" y con una activida sexual muy intensa.

Al igual que un traje formal y elegante, no necesita colores. Por eso motivo, su creador cree que el negro sólido y sin matices representa muy bien la imagen de la revista.

4. El logo en un avión militar

El los años 50 el logo fue utilizado como la insignia del avión militar del escuadrón Navy VX-4.

5. El punto final de los artículos

Otro dato curioso es que inicialmente el logo del conejito sería utilizado solo como una especie de punto final para cada artículo de la revista.

Sin embargo, los directivos decidieron que funcionaba bien y que merecía tener un lugar más destacado.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El logo existe desde 1953 y se ha transformado en un ícono reconocible casi en todo el mundo.

A medida que pasaron los años el logo se convirtió en una imagen icónica que en la actualidad es utilizada en camisetas, encendedores y todo tipo de productos que generan una importante fuente de ingresos para la compañía.