5 canciones que convirtieron a Tom Petty en una leyenda del rock

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Durante su carrera, tanto en solitario como al frente de The Heartbreakers, Tom Petty logró su objetivo de "dejar algún tipo de marca en la música".

Tom Petty una vez dijo: "Me gustaría que lográramos entrar en nuevos territorios y dejáramos algún tipo de marca en la música".

Y lo logró.

Las canciones de este legendario músico estadounidense, quien falleció por un ataque cardíaco este lunes a los 66 años en su casa en Malibú, California, se convirtieron en estándares del rock.

De hecho, su música se fusionó tanto con el concepto mismo del rock que el británico Sam Smith involuntariamente utilizó parte de la melodía de I Won't Back Down (1989) en su exitoso sencillo Stay With Me.

Estas son las cinco canciones que convirtieron al músico, famoso como el cantante de Tom Petty & The Heartbreakers (Los rompecorazones), en una leyenda del rock mundial.

1. American Girl (Tom Petty & the Heartbreakers, 1976)

American Girl era el último tema del álbum debut de Tom Petty & The Heartbreakers, que se titulaba igual que la banda. Curiosamente fue un fracaso en el momento de su lanzamiento, pero generaciones de continuas reproducciones en radio y multitud de versiones la acabaron encumbrando al clásico del rock que es hoy en día.

Petty describió a esta "chica estadounidense" como un personaje del que le gustaba escribir a menudo. "Es la muchacha de pueblo pequeño que sabe que hay algo más ahí fuera, pero acaba frustrada intentando encontrarlo. Siempre sentí simpatía por ella", dijo.

Décadas después, su historia continua rodeada por un halo de misterios e interpretaciones de lo más variadas. Algunas teorías apuntan a que la referencia en la letra a la Ruta 441 -que atraviesa Gainesville, Florida- explicaría que la American Girl era una estudiante de la universidad de Florida que se habría suicidado saltando del balcón de su dormitorio.

En realidad, fue escrita en el apartamento de Petty en Los Ángeles mientras escuchaba el ruido de la autopista.

"Las palabras me salieron disparadas. La chica estaba buscando la fuerza para seguir adelante, y la encontró", dijo Petty.

Image caption Desde finales de los 70, Tom Petty ha firmado éxitos que permanecerán por siempre en la historia del rock.

2. Don't Do Me Like That (Damn the Torpedoes, 1979)

A Petty le resultaba graciosa esta frase que su padre solía decir con frecuencia y que acabó titulando otro éxito en su carrera.

Inicialmente concebida comouna canción del génerorhythm and blues y escrita en una hora, fue grabada en una versión más ligera por Petty y Mike Campbell con su anterior grupo, Mudcrutch, en 1974.

Don't Do Me Like That dio muchas vueltas hasta formar parte de este disco: el productor descartó inicialmente el tema e incluso el propio Petty pensó que no tenía el peso suficiente para triunfar entre el público. Evidentemente, se confundieron en sus predicciones.

3. Free Fallin' (Full Moon Fever, 1989)

Una de las grandes canciones de la ciudad de Los Ángeles - por la descripción que realiza de sus diferentes áreas- y considerado por muchos como el mayor éxito de su carrera que, de nuevo, no fue identificado como tal antes de su lanzamiento.

"Estaba aturdido. Es la única vez en mi vida que un disco era rechazado", dijo Petty al recordar cómo su discográfica se negó inicialmente a publicarlo al considerar que no había ni un solo sencillo en todo el álbum. Pero la mezcla de alegría y nostalgia de Free Fallin' se mantuvo hasta siete meses en la lista de singles de Billboard.

El proceso de composición fue también rápido. "No hay un día en el que alguien no me tararee Free Fallin'o que no lo escuche en alguna parte. Pero realmente, solo fueron 30 minutos de mi vida", confesó.

Derechos de autor de la imagen REUTERS/Jeff Haynes Image caption La pasión de Tom Petty por la música nació por un encuentro con Elvis Presley.

4. I Won't Back Down (Full Moon Fever, 1989)

Mientras los técnicos mezclaban Free Fallin', Petty escribió I Won't Back Down en el estudio con una melodía tan fundamental que fue tomada sin saberlo por Sam Smith en Stay With Me 25 años después.

Petty aseguró que el tema "le asustó" cuando lo compuso. "No hay una pizca de metáfora en ella. Es descaradamente claro y directo".

Tras algunos cambios en la letra sugeridos por George Harrison, de la banda británica The Beatles, y pese a sus dudas, Petty acabó grabando la canción animado por el interés de todos los que le rodeaban. Y de nuevo, firmó otro éxito que no esperaba.

5. Learning to Fly (Into the Great Wide Open, 1991)

Montones de guitarras acústicas rodean una letra simple y directa que, según los expertos, es una de las claves de este éxito.

Petty contó haber escrito la canción tomando casi literalmente as palabras de un piloto entrevistado en televisión. "Él dijo que no hay mucho que aprender para volar, que lo difícil es caer, y pensé "Oye, eso es verdad".

La canción, una de las más inspiradoras de su carrera, incluye referencias en la letra a la recién concluida Guerra del Golfo. "Quería fuese una especie de canción redentora, que ofreciera salvación", contó el músico.