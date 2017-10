Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Carrie Fisher entregó personalmente el "regalo" al productor.

¿Qué harías tú si supieras que una amiga tuya fue acosada sexualmente por un productor de cine?

Una de las preocupaciones que ha dejado el escándalo de abuso y acoso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein es el silencio y falta de acción de parte de los que sabían o sospechaban de ese comportamiento.

Pero ese no fue el caso de Carrie Fisher, la actriz famosa por su interpretación de la princesa Leia en "La Guerra de las Galaxias" que falleció en diciembre pasado.

Al enterarse de que una amiga suya había sido acosada sexualmente por un productor de Hollywood, Fisherle "regaló" al hombre una lengua de vaca.

Heather Ross, quien trabaja en la industria cinematográfica, le contó a Fisher del incidente sucedido en el auto de un anónimo productor.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La anécdota sobre la fallecida actriz se dio a conocer en el marco de las recientes acusaciones contra el productor Harvey Weinstein.

Ni corta ni perezosa, Fisher empacó la lengua de vaca en una caja de Tiffany, una lujosa tienda de joyas, la adornó con una cinta y la llevó personalmente a la oficina del susodicho productor.

Ross reveló el hecho durante una entrevista a una estación de radio en Estados Unidos, en el marco de las recientes acusaciones contra Harvey Weinstein.

La cineasta habló de cómo había contactado al productor -que no era Weinstein- porque quería colaborar en su nuevo proyecto.

Tras la reunión, ella cuenta que el productor buscó una escusa para orillar el vehículo para luego abalanzarse y encaramarse encima de ella.

Describió a la radio cómo logró zafarse del productor pero, cuando huía, este le dijo: "Jamás harás una película en esta ciudad y salte de mi maldito auto".

El "mensaje" de Carrie

Cuando Ross le contó a Fisher lo sucedido, la actriz de "La Guerra de las Galaxias" tomó cartas en el asunto.

Image caption Fisher se convirtió en un ícono de la cultura pop tras su papel como la princesa Leia en "La Guerra de las Galaxias". (Crédito: Lucasfilm)

Un par de semanas después, contó Ross, Carrie le envió un mensaje diciendo: "Acabo de ver a [nombre omitido] en los estudios de Sony. Sabía que probablemente estaría allí, así que fui a su oficina y personalmente entregué una caja de Tiffany con una cinta blanca".

Ross continuó: "Le pregunté qué había adentro y ella dijo: 'Una lengua de vaca de Jerry´s Famous Deli (un delicatesen) con una nota que decía: '¡Si te atreves a tocar a mi querida Heather o a alguna otra mujer, la siguiente entrega será algo tuyo envuelto en una caja mucho más pequeña!'".

El saber que la famosa actriz la había apoyado fue motivo de gran admiración, añadió Ross.

Y agregó: "Me sentí validada al saber, en primer lugar, que esta mujer que yo quería como una amiga no era simplemente una de esas falsas amistades de Hollywood. Eso es lo que Carrie Fisher era. No se quedaba callada, manifestaba su opinión de frente".