Por qué no será tan fácil borrar los mensajes de los que te arrepientes con la nueva opción de eliminar de WhatsApp

Derechos de autor de la imagen Getty Images

Una falta de ortografía, el destinatario equivocado, mensajes a deshoras que puedan revelar hasta cuándo estás despierto o que estás disponible cuando dijiste que no lo estarías. O incluso peor, mandar un mensaje del que te arrepientes o avergüenzas. Son muchas las razones por las que eliminar los mensajes que envías a través de WhatsApp puede resultar útil.

Poco a poco, la aplicación va incorporando más herramientas que permiten controlar mejor el servicio.

Primero fue saber si el destinatario del mensaje estaba o no en línea, luego la verificación de envío, de entrega y hasta podemos saber si el mensaje se ha leído o no con los famosos "vistos" en azul o la posibilidad de conocer dónde está la persona con la que conversamos.

Después de varios meses trabajando en ello, la compañía de mensajería instantánea ha comenzado esta semana a habilitar una opción que permite eliminar los mensajes que mandes tanto en chats privados como en grupos, aunque lo hará con limitaciones.

La nueva versión ya está disponible para muchos aunque se está implementando de forma gradual y puede que aún no tengas esta opción en tu celular.

El servicio está diseñado para que tanto usuarios de Windows, Android e iOS puedan disfrutarlo.

La nueva opción se llamará "Eliminar para todos" y permitirá borrar tanto los mensajes que se hayan enviado a un grupo como en chats individuales.

Todos los textos que se borren serán reemplazados por un mensaje que dirá "Este mensaje fue eliminado"".

Cómo funciona

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los mensajes podrás borarrlos solo 7 minutos después de haberlos enviado.

1. Ve a WhatsApp y abre cualquier chat en el que quieras eliminar uno de los mensajes.

2. Presiona y mantén pulsado de forma prolongada el mensaje en cuestión.

3. Te aparecerán opciones en la parte superior de tu pantalla para saber si quieres borrar uno o más mensajes dentro del mismo chat.

4. Presiona el icono del cubo de la basura y selecciona: "eliminar para todos".

Los mensajes pueden borrarse tanto en conversaciones a dos o en los chats de grupo.

Limitaciones

Derechos de autor de la imagen Getty Images

Pero debes tener cuidado: eliminar los mensajes no será tan fácil ni podrán borrase en cualquier momento.

Tal y como aclara la compañía en la sección de preguntas frecuentes de su página web, los mensajes sólo podrán eliminarse si se dan varias condiciones:

- Solo podrás eliminar los mensajes hasta 7 minutos después de enviarlos, pasado este tiempo, la opción será eliminada.

- Si el destinatario lo lee antes de que lo borres, no podrás hacer nada para evitar que sepa lo que has mandado a pesar de que lo elimines dentro de los 7 minutos estipulados.

- La opción de mandar mensajes solo servirá si ambos usuarios, emisario y receptor, tienen la última versión de la aplicación. Si no es así, la persona a la que le has enviado el mensaje podrá seguir leyéndolo aunque lo hayas eliminado.

- El servicio no te notificará si algo falla y el mensaje no se borra, así que tendrás que estar pendiente de si el destinatario ha recibido el mensaje que no querías que leyeras.