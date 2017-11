Image caption Hamuy conversará con BBC Mundo el 11 de noviembre en Arequipa.

Desde que tiene uso de razón, Mario Hamuy se interesó por la astronomía.

Tal era su fascinación por lo que ocurría en el cielo que, de niño, Hamuy le quitaba a su padre unos binoculares que usaba para ver las carreras de caballos y subía al techo de su casa para observar las estrellas.

Galardonado con el Premio Nacional de Ciencias Exactas de Chile, Hamuy es actualmente presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica de su país.

Es también coautor de un libro sobre un tema al que le ha dedicado la mayor parte de su vida: las supernovas.

En el marco del Festival Hay en Arequipa, Perú, Hamuy conversará sobre éste y otros temas con BBC Mundo el 11 de noviembre.

Antes de viajar accedió a participar en una entrevista interactiva con los lectores.

Estas son sus respuestas.

¿Cuál es el cuerpo celeste que más asombro o perplejidad te causa y por qué? (Eccehomo Vilchez, Puerto Cortés, Honduras)

Lo que más asombro y curiosidad me genera es el Big Bang, el comienzo del universo. No sabemos exactamente cómo se inicia el universo, no sabemos si hubo un antes del Big Bang o no, y creo que esa es una de las preguntas que más va a captar la atención de los astrofísicos de los próximos años.

¿Hasta dónde hemos podido llegar a ver el universo? (Julio Pertuz, Santa marta, Colombia)

Podemos observar hasta 13.800 millones de años luz de distancia. Más allá no podemos ver, porque como el universo tuvo un inicio en el Big Bang, si bien es posible que haya universo más allá, desde esa distancia la luz no ha tenido tiempo de llegar hasta nosotros.

Ese es el horizonte hasta donde podemos ver.

¿Es infinito el universo? De serlo, ¿habría universos paralelos al de nosotros y hasta millones de copias idénticas al nuestro? (Diego Caballero, República Dominicana)

Hasta donde podemos observar, que son los 13.800 millones de años luz de distancia, el universo no muestra curvatura que indique que pueda ser finito.

La evidencia tiende más bien a apuntar que el universo es plano e infinito. Sin embargo, si pudiésemos observar más allá de los 13.800 millones de años luz de nuestro horizonte (quizás) pudiéramos observar algo de curvatura.

Derechos de autor de la imagen NASA, ESA, M. Postman (STScI), y THE CLASH team Image caption El Big Bang es uno de los fenómenos que más curiosidad le ha despertado a Hamuy.

Pero hasta ahora no tenemos la precisión suficiente como para medir si hay una curvatura que nos indique que el universo es finito o infinito.

Es una pregunta que va a ser muy difícil de responder, porque cuando el universo comenzó con el Big Bang, al poco tiempo hubo una etapa de expansión aceleradísima, y cualquier rasgo de curvatura que hubiese tenido el universo prácticamente se borra.

Es decir, no sabemos si es finito o infinito, pero sí sabemos que es mucho más grande que el horizonte hasta el que podemos ver.

Y en cuanto a los universos paralelos, no hay ninguna evidencia de que existan. Se ha propuesto como una teoría para remover el problema que se presenta con un universo tan ajustado para nuestra existencia, que parece ser demasiada casualidad.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption No hay ninguna evidencia de la existencia de universos paralelos, dice Hamuy. Es solo una muy buena teoría.

Para evitar ese problema los astrofísicos teóricos crearon la idea de que se produjeron muchos Big Bang, muchos universos paralelos, cada uno con sus leyes, y solo en unos poquitos, como en el nuestro, se dan las condiciones para la vida.

Es una muy buena teoría, pero no hay ninguna evidencia de que existan.

¿Qué forma tiene el universo? (Eduardo, Mérida, México)

Geométricamente hablando, hasta donde tenemos conocimiento el universo es plano. Es como la superficie de una mesa en dos dimensiones.

Hasta ahora no hemos logrado medir que esta mesa tenga curvatura, como para pensar que es una esfera.

Geométricamente hablando, hasta donde tenemos conocimiento el universo es plano" Mario Hamuy, astrónomo

La única diferencia en la analogía con una mesa es que el universo no tiene solo las dos dimensiones de la superficie de una mesa sino que tiene tres dimensiones (alto, ancho y profundidad).

Los agujeros negros, ¿pueden fusionarse o absorberse unos a otros? ¿Esto genera radiación que pueda verse, como un evento astronómico? ¿O no hay emisión de luz? (Edmundo Rodríguez, Maturín, Venezuela)

Es una muy buena pregunta. Los agujeros negros sí pueden —por su atracción gravitacional— fusionarse en un solo objeto. Y, de hecho, por primera vez hace un año y medio, el observatorio LIGO detectó evidencia de ese fenómeno por la vía de la emisión de ondas gravitacionales que llegaron a nuestro planeta luego de haber viajado millones de años a través del espacio.

Image caption Esta simulación por computadora representa un agujero negro supermasivo en el centro de una galaxia.

Por lo tanto, sí se ha demostrado empíricamente que la fusión de agujeros negros genera ondas gravitacionales (predichas por Einstein hace 100 años cuando elaboró su Teoría General de la Relatividad).

No sabemos aún si la energía que se produce en forma de ondas gravitacionales también viene acompañada de energía electromagnética, o sea de luz que podamos mirar.

Eso no lo hemos logrado ver, ni descartar. Pero gracias a LIGO, el interferómetro que detecta ondas gravitacionales, y a su contraparte europea Virgo, se va a poder en los próximos años determinar si la fusión de agujeros negros también viene acompañada de emisiones electromagnéticas o luz.

¿Puede una supernova ser tan brillante y tener tanta energía como para observarse con un telescopio básico? (Ronald, Bogotá, Colombia)

Por supuesto, de hecho hay muchas supernovas que han ocurrido en nuestra galaxia (es decir, a una distancia relativamente pequeña) y que han sido observadas durante el día y sin la necesidad de un telescopio.

Image caption Varias supernovas ocurridas en nuestra galaxia pudieron ser observadas sin telescopio.

Está la famosa supernova del año 1054 registrada en detalle por los antiguos chinos. Esta fue una supernova que fue observada a simple vista y permaneció visible durante varias semanas y se podía observar durante el día.

Y también ha habido otras en nuestra galaxia que han sido observadas sin telescopio.

La última fue en 1987 y ocurrió en la galaxia más cercana a la Vía Láctea, la Nube Grande de Magallanes. Esa se pudo ver a simple vista de noche.

Cuando se mira al espacio desde la tierra, ya sea para encontrar otros planetas o mirar algún fenómeno en el espacio, ¿se mira hacia todas las direcciones? (Juan Carlos Adachi, Warabi, Japón)

Cuando uno observa el universo lo hace en todas direcciones. Uno trata de observar toda la esfera celeste. El universo no tiene un arriba ni un abajo y, para hacerlo más dramático, tampoco tiene un centro.

Nosotros lo vemos desde nuestro punto de vista que es la Tierra y vemos una esfera que nos rodea donde están las estrellas, las galaxias.

Pero un observador en otro lugar del universo también tendrá a su alrededor su propia esfera.

El universo no tiene un arriba ni un abajo y, para hacerlo más dramático, tampoco tiene un centro" Mario Hamuy, astrónomo

No hay un lugar privilegiado en el universo.

¿Por qué las nebulosas son coloridas? ¿Qué determina su color? (Isabel, Buenos Aires Argentina)

Las nebulosas están hechas de gas y los mecanismos físicos por los que una nebulosa se ve brillante pueden ser distintos. Pueden ser porque reflejan luz o porque absorben y la vuelven a emitir.

Derechos de autor de la imagen NASA/JPL-Caltech/UCLA Image caption El color de las nebulosas depende de las propiedades físicas del gas que la compone o también de la estrella que la esté iluminando.

Eso depende de las propiedades físicas del gas o el polvo del que estén hechas.

Por ejemplo, si una nebulosa es muy rica en hidrógeno, va a emitir luz en las frecuencias características del hidrógeno (…) y por eso será muy roja.

Depende mucho de la composición química del gas que compone la nebulosa.

En el caso de que sean reflexiones de luz de estrellas cercanas, va a depender de la estrella que esté iluminando ese gas. Unas veces pueden ser estrellas muy azules, otras más amarillas,

Este artículo es parte de la versión digital del Hay Festival Arequipa, un encuentro de escritores y pensadores que se realiza en esa ciudad peruana entre el 9 y el 12 de noviembre.

Sigue toda la información relacionada con el Hay Festival