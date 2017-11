Escalofriantes, heladas, temerosas... Estas son tus fotos

Desde Chile, Claudio Quiroz nos envió esta fotografía que acompañó con la siguiente reflexión: "Los Tipulidae: torpes, inofensivos y útiles". En la imagen se observa a un miembro de los dípteros nematóceros y aunque resalta su utilidad en la naturaleza, no escode que le parece intimidante. "No me digan que no causa escalofrío su sola presencia".