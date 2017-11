Qué es una hemorragia en una cuerda vocal, la afección que hizo que Shakira posponga su nueva gira de conciertos

Image caption La cantante pospuso la gira de conciertos en Europa de su nuevo disco "El Dorado".

"Me duele mucho no cantar este mes (...) En todos los años que llevo cantando, jamás me encontré en una situación similar".

La estrella del pop colombiana Shakira se unió el martes a la lista de cantantes famosos que han tenido que suspender conciertos, e incluso giras enteras, por causa de una hemorragia en las cuerdas vocales.

En un mensaje en su cuenta de Instagram, dijo que a finales de octubre sintió una "ronquera inusual que me impedía cantar".

"Los médicos detectaron que se había producido una hemorragia en mi cuerda vocal derecha", explicó.

La cantante aseguró en el mismo mensaje que había guardado reposo, pero pese a ello, "la hemorragia parece no haberse reabsorbido aún y mi pesadilla continúa".

Shakira ya había cancelado el primer concierto de la gira mundial de su nuevo disco, "El Dorado", que iba a ofrecer en Colonia (Alemania) el 8 de noviembre.

Luego postergó también las presentaciones en París, Ámsterdam y Amberes.

Para la artista que acumula más álbumes femeninos de pop latino en el número 1 de los listados de Billboard en EE.UU., tener que suspender conciertos no es una decisión fácil de tomar.

Pero una hemorragia en las cuerdas vocales es una lesión lo suficientemente seria como para hacer que Shakira y otros como Adele y Sam Smith, hayan tenido que parar todo y reposar.

Cantantes profesionales

Lo sabe el cirujano laringólogo estadounidense Steven M. Zeitels, del centro de Voz del Hospital General de Massachusetts (EE.UU.), quien ha pasado más de veinte años recuperando cuerdas vocales de cantantes de fama internacional.

La propia Adele le agradeció al especialista por haber "restaurado su voz" en un discurso que dio en los premios Grammy de 2012 tras haber ganado en la categoría de mejor presentación pop solista.

Zeitels ha visto hemorragias en las cuerdas vocales de famosos intérpretes como Lionel Richie, Steven Tyler, el vocalista de Aerosmith, la estrella pop británica Sam Smith y el cantante de música country Keith Urban.

Derechos de autor de la imagen PA Image caption La cantante británica Adele se sometió a una cirugía láser para tratar la hemorragia que tenía en una de sus cuerdas vocales.

En el caso de Smith, Adele y Tyler, el médico empleó una técnica de micro láser para intervenir sus cuerdas vocales y eliminar el sangrado.

Según el especialista, la lesión suele ser común entre las personas que se dedican al canto profesional por el uso específico y constante que deben hacer de la voz.

"El sangrado en alguna de las cuerdas vocales ocurre cuando hay vasos sanguíneos malformados. Estos tienen várices que se rompen y no se regeneran apropiadamente", le explicó el médico a BBC Mundo.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Steven M. Zeitels cuida las cuerdas vocales de artistas como Adele, Steven Tyler, Lionel Richie y Sam Smith.

Zeitels advierte que a menudo han llegado pacientes a su consulta que no se han percatado de que tienen la lesión, pues no sienten dolor. Y esto hace que se vuelva acumulativa y más grave.

"Como no se rompe la membrana, la persona no saborea sangre. Y esta mientras tanto está transitando por la cuerda vocal y afecta la vibración", dice.

Cambio repentino de la voz

El médico Milan Amin, director del Voice Center del Hospital Langone de la Universidad de Nueva York, en EE.UU., señala también que esta emergencia médica hace que "la voz cambie repentinamente".

"No solamente la voz cantante. También la voz al hablar, sin necesidad de forzar las cuerdas vocales, cambia", le dice a BBC Mundo.

Coincide con Zeitels en que es una lesión muy común entre los cantantes profesionales. "Se ve mucho en los intérpretes de Broadway, que tienen que hacer ocho shows por semana", apunta.

Image caption El cantante británico Sam Smith se operó de una hemorragia en su cuerda vocal en 2015.

El especialista advierte que no solo cantar en grandes escenarios cada día durante los tours de conciertos daña las cuerdas vocales de estos famosos intérpretes.

"También hay que recordar la cantidad de compromisos sociales que tienen. Eventos, prensa, estar en ambientes de mucho ruido. Todo eso suma", dice.

Para resolverlo, Amin señala que se requiere de un descanso total de la voz.

"Aunque si hay hemorragias recurrentes, quizá sea necesario intervenir con una cirugía", señala.

La ocurrencia en años recientes de esta afección entre populares figuras de la música ha hecho que algunos se pregunten si están enfermándose más los artistas de ahora que los de antes.

¿Más enfermos ahora?

Zeitels dice que, en su experiencia, tradicionalmente han existido estas lesiones entre los cantantes profesionales, pero son varias las razones que han hecho que el público general ahora se entere más.

La primera, dice, es que los propios artistas tienen conciencia de la fragilidad de su instrumento y cuentan con un equipo médico que lo monitorea. Otro motivo es que ha habido avances tecnológicos que permiten diagnosticar y tratar estas hemorragias.

Image caption La cantante colombiana dijo que no había pasado por una situación médica similar.

Pero el especialista cita un factor que quizá sí se puede asociar con los cambios en la industria musical: tener que dar más conciertos para obtener ganancias financieras en una era del streaming digital.

"Cuando (los artistas) salen de tour, para hacerlos económicamente más efectivos, acumulan shows en periodos cortos de tiempo. Hay más densidad de conciertos y eso puede conllevar lesiones", dice.

En solo tres semanas, Shakira tenía programado dar 13 conciertos en diferentes ciudades de Europa.

"Las giras significan un tremendo reto para la voz", dice Amin.

Pero el médico asegura que hay maneras de manejarlo sin enfermarse en el camino.

"La mayoría de estas estrellas del pop tienen una forma de cantar, pero no tiene que ser estrictamente así. Hay otras técnicas para no presionar siempre las mismas zonas de las cuerdas vocales", indica.

Técnicas que quizá tendrá que aprender Shakira, dueña de una voz indiscutiblemente particular.