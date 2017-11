Lil Peep, la joven promesa del rap de 21 años que cantaba sobre su muerte y fue encontrado sin vida en un bus

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Lil Peep era considerado una estrella promisoria del género del rap y el hip hop.

"Cuando muera, me amarás", fue el mensaje que el rapero Lil Peep dejó en Instagram un día antes morir, presuntamente por una sobredosis de droga.

El neoyorquino de 21 años que falleció este jueves, era considerado una de las nuevas estrellas de la música urbana.

Lil Peep Mezclaba el agresivo rap y hip hop con el emo, un género musical con letras que pueden ser introspectivas y hasta depresivas.

De hecho, en sus canciones el rapero hablaba del suicidio y uso de drogas.

"Tengo la sensación de que no voy a estar aquí para el próximo año", cantaba ya en 2015 en su tema "The Way I See Things", correspondiente a su primer trabajo digital.

El joven artista fue encontrado sin vida en el bus que lo transportaba a Tucson (Arizona), donde tenía programado un concierto en unos días.

Uno de sus representantes confirmó la noticia de la muerte del rapero, cuyo verdadero nombre era Gustav Åhr, sin especificar la causa del deceso.

Sin embargo, la policía sospecha que el fallecimiento se debió al abuso de drogas.

Un portavoz del Departamento de Policía de Tucson dijo que Lil Peep fue declarado muerto en su autobús de gira aproximadamente a las 09:00 hora local (16:00 GMT).

El sargento Pete Dugan indicó que la evidencia encontrada apunta a una muerte por sobredosis por el abuso del fármaco para la ansiedad Xanax.

"Llevaba un año esperando esta llamada", lamentó en su cuenta de Twitter el representante del artista, Chase Ortega.

Trayectoria

Los videos de Lil Peep lograron millones de reproducciones por internet.

Gustav Åhr nació el 1 de noviembre de 1996 en Long Island (Nueva York), después se mudó a California.

Según los expertos del mundo del rap, tenía una promisoria carrera por delante tras haber surgido de los ambientes underground de internet.

Lil Peep (derecha) logró millones de reproducciones de sus pistas en internet.

En diciembre de 2015, debutó en internet con su colección de mezclas Lil Peep Part One y desde entonces siguió publicando otros trabajos en la red, hasta que en agosto pasado sacó su primer álbum comercial.

Desde que se conoció de su muerte, otros artistas publicaron decenas de mensajes en Twitter lamentando la pérdida.