La polémica defensa del músico británico Morrissey a Harvey Weinstein y Kevin Spacey, acusados de abusos sexuales

Derechos de autor de la imagen Getty / Reuters Image caption Morrissey dijo que una las personas que acusa a Kevin Spacey "no suena muy creíble".

El cantante británico Morrissey desató este lunes una agitada controversia después de defender al actor Kevin Spacey y al productor de cine Harvey Weinstein, quienes han sido denunciados por actos de acoso y abuso sexual.

El popular músico señaló que Spacey ha sido "atacado innecesariamente" y añadió que era ridículo que hubieran "borrado" al actor de una película por estrenarse.

Morrissey, que se hizo famoso por canciones como Everyday is like Sunday y por ser el líder de la banda The Smiths, señaló que las definiciones de acoso y asalto se han vuelto demasiado amplias.

"Cualquiera que haya dicho alguna vez 'Me gustas' a alguien más es, de repente, acusado de asalto sexual", dijo.

En sus declaraciones, recogidas por la revista alemana Der Spiegel, Morrissey, de 58 años, comenzó por aclarar que "una violación es asquerosa y de hecho cualquier ataque físico es repugnante".

El mes pasado, el actor Anthony Rapp acusó a Spacey de acosarlo sexualmente cuando él tenía 14 años, en 1986.

Derechos de autor de la imagen AFP/Getty Image caption El productor de cine Harvey Weinstein ha sido acusado de abuso, acoso y asalto sexual además de violación.

Rapp le dijo al portal de internet BuzzFeed que Spacey, que en ese entonces tenía 26 años, se acostó a su lado en medio de una fiesta que ofreció en su casa y que trató de seducirlo.

Spacey dijo que estaba "más que aterrorizado" por la acusación y que no recordaba el incidente.

A esto, Morrissey anotó que la acusación de Rapp "no le sonaba muy creíble".

"No sé tú, pero yo nunca me vi una situación similar en mi juventud. Nunca. Siempre fui consciente de lo que podía pasar. Cuando estás en el cuarto de alguien, tienes que tener cuidado de a dónde puede conducir esa situación".

"Ellas seguían el juego"

Pero el cantante también sembró dudas sobre las docenas de mujeres que han acusado al productor de cine Harvey Weinstein de múltiples hechos de asalto sexual.

"La gente sabe exactamente qué es lo que está pasando", señaló en referencia al hecho de que Weinstein invitaba actrices a su cuarto de hotel. "Y ellas seguían el juego".

"Sin embargo, después algunas de ellas se sentían avergonzadas o rechazadas. Entonces daban la vuelta y decían 'Fui atacada, fui sorprendida'. Ahora, si todo iba bien y tenían una gran carrera, no hablaban de eso", agregó.

Más de 50 mujeres, muchas de ellas grandes nombres en Hollywood como Angelina Jolie y Rose McGowan, han señalado al productor por supuesto asalto sexual, acoso, abuso y violación, hechos que ocurrieron durante los últimos 30 años.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Morrissey señaló que muchos músicos han dormido con fanáticas que son menores de edad.

"Odio la violación. Pero en muchos casos uno mira las circunstancias y piensa que la persona que es considerada la víctima, lo que está es simplemente decepcionada", dijo.

Morrissey confesó que muchos músicos famosos se han acostado con fanáticas que eran menores de edad durante sus carreras.

"A través de la historia del rock ha habido decenas de estrellas que han dormido con sus fans", aunque aclaró que él no era uno de ellos.

La BBC contactó al representante de Morrissey para responder al reporte de Der Spiegel y señaló que el músico no hará más comentarios al respecto.