Las 5 dietas de los famosos que hay que evitar en 2018, según los expertos en nutrición

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Hay cinco dietas populares promovidas por celebridades que hay que evitar en 2018, según la recomendación de dietistas británicos.

"Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que sea mentira".

Así opina Sian Porter, de la Asociación de Dietistas Británicos (BDA, por sus siglas en inglés), quien acaba de publicar una lista de dietas que deberías evitar en 2018.

El listado incluye la dieta crudivegana, la alcalina, la Pioppi, la cetogénica y la basada en los suplementos nutricionales que promociona Katie Price, una personalidad de la televisión en Reino Unido.

La Fundación Británica de Nutrición está de acuerdo con que es mejor evitar estos cinco regímenes, aunque el doctor Aseem Malhotra, autor de la dieta Pioppi, defendió su plan de comidas.

Dieta crudivegana

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La actriz Gwyneth Paltrow defiende los beneficios de la dieta crudivegana.

Gwyneth Paltrow, Megan Fox y Sting han expresado su apoyo a una dieta vegana de alimentos crudos.

Ésta se basa en alimentos crudos como aquellos que no fueron modificados, enlatados o procesados químicamente, y que no hayan sido calentados a más de 48ºC.

Sus partidarios argumentan que la aplicación de calor destruye algunas de las enzimas naturales de los alimentos y que, por lo tanto, el cuerpo necesita hacer más trabajo. También dicen que se pierden nutrientes a través de este proceso.

"La gente piensa que ser vegano es un sinónimo de saludable, pero requiere una planificación cuidadosa para asegurarse de no perder nutrientes importantes", dice Porter.

Por ello, el Servicio Británico de Salud recomienda a los veganos que tomen suplementos de vitamina B12 y vitamina D.

El calor también resalta los nutrientes en algunos alimentos, como las zanahorias, mientras que otros no se pueden comer crudos, como las papas, señalan los expertos.

Alcalina

¿Cuáles son los alimentos alcalinos? * Frutas como el limón.

* Verduras como la papa y el ajo aunque también están incluidas las verduras de hojas verdes.

* Brotes y legumbres

* Cereales Getty

El jugador de fútbol americano Tom Brady y la duquesa de York son algunos de los famosos que promocionan la dieta alcalina.

Se basa en la teoría de que puedes cambiar el equilibrio de pH (nivel de acidez) de tu cuerpo y tu sangre a través de los alimentos que comes. Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia sustancial que respalde esta teoría.

Sus defensores afirman que el "exceso de ácido" del cuerpo contribuye al desarrollo de enfermedades como la artritis, osteoporosis, trastornos renales y hepáticos, e incluso cáncer.

Y proponen comer "alimentos alcalinos", principalmente frutas y verduras, para corregir esto.

Pero, según el Cancer Research UK, una organización que investiga sobre el cáncer en Reino Unido, comer más frutas y verduras puede ayudar a perder peso, pero el pH de esos alimentos no afectará el pH de la sangre.

Según Porter, si esa dieta "funciona para perder peso, es porque estás reduciendo calorías".

El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido dice que la dieta alcalina carece de evidencia y aconseja no suprimir grupos de alimentos enteros, como sugieren algunas versiones de la dieta.

Suplementos nutricionales de Katie Price

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los especialistas cuestionan los suplementos alimentarios que promociona la celebridad británica Kate Price.

La británica Katie Price lanzó una gama de batidos de hidratación para reemplazar el desayuno y comidas.

Según el sitio web, las bebidas apuntan a la tonificación y mantenimiento muscular, así como a la disminución de los antojos.

"El problema viene cuando la gente necesita volver a introducir alimentos en su cuerpo", opina Porter.

Mientras que la pérdida de peso rápida puede ser motivante, el BDA dice que es insostenible y que los supresores del apetito no son una forma saludable o recomendable de perder peso.

Sarah Coe, de la Fundación Británica de Nutrición (BNF, por sus siglas en inglés), cree que "los productos de reemplazo de comidas pueden ser útiles para personas que tienen mucho peso que perder, pero siempre deben usarse bajo la supervisión de un profesional de la salud".

Katie Price Nutrition no respondió a una solicitud de la BBC para comentarios sobre este tema.

La dieta Pioppi

La dieta de Pioppi promueve los principios de la dieta mediterránea para perder peso y reducir el riesgo de diabetes tipo 2.

Sus creadores, el doctor Aseem Malhotra y Donal O'Neill, recomiendan una dieta baja en carbohidratos y alta en grasas con frutas y verduras, pescado, aceite de oliva, alcohol con moderación y ejercicio.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La dieta Pioppi está basada en los principios de la dieta mediterránea.

Sugieren un ayuno intermitente y evitan comer carne roja, carbohidratos con almidón y golosinas endulzadas.

El BDA acusó a los autores de alterar la dieta mediterránea para su beneficio, diciendo que era "ridículo" incluir aceite de coco o coliflor para una base de pizza como una de sus sugerencias.

"Todos sabemos ahora que una dieta al estilo mediterráneo es una de las más saludables a seguir, pero no es baja en carbohidratos", describe Porter.

La Fundación Británica de Nutrición coincide y dice que una dieta mediterránea tradicional generalmente incluye pasta y arroz en cada comida.

Porter agrega que el argumento de consumir un alto nivel de grasas saturadas se basa en evidencia que fue "seleccionada en lugar de mirarla en su totalidad".

"La razón de que podría ayudar a perder peso es porque se consumen alimentos más saludables y tiene menos calorías en general".

Pero el doctor Malhotra, cardiólogo y asesor del Foro Británico de Obesidad opina que "la dieta Pioppi es una evaluación independiente que combina los secretos de uno de los pueblos más saludables del mundo con la última investigación médica, nutricional y de ejercicio para desenmascarar muchos mitos en las industrias de pérdida de peso y salud".

Añade que la dieta "recibió el respaldo de una serie de importantes médicos internacionales, dietistas, investigadores de la Colaboración Cochrane y científicos del deporte".

"Uno tiene que cuestionar los vínculos financieros y la influencia de varias compañías de alimentos en el BDA. En mi opinión, no se puede confiar en ellos como fuente independiente de asesoramiento dietético", dice Malhotra.

En respuesta a esto, un vocero de BDA afirma: "El análisis que publicamos siempre se basa en la evidencia y no se ve afectado por las relaciones que tenemos con los productores de alimentos de la nación".

Cetogénica

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Al basquetbolista Kobe Bryant se lo asoció a la dieta cetogénica.

Un gran número de celebridades fueron asociadas con esta dieta, incluyendo a la empresaria y estrella de reality show Kim Kardashian, el basquetbolista Kobe Bryant y el actor Alec Baldwin.

La premisa es consumir una dieta baja en carbohidratos, alta en grasas y moderada en proteínas, con carbohidratos provenientes de vegetales sin almidón, nueces y semillas.

El objetivo es llevar al cuerpo a un estado de "cetosis": porque no tiene la glucosa de los carbohidratos, en su lugar quema la grasa para producir energía.

"Lo siniestro aquí es que la gente dice que puede curar el cáncer y cosas así, ¡Y no puede de ninguna manera!", dice Porter.

Según la especialista, al no comer carbohidratos, evitas comer las cosas cargadas de calorías que generalmente los acompañan: "Si reduces los carbohidratos, como la pasta, estás eliminando la salsa cremosa. Si estás sacando el pan el pan, estás evitando la mantequilla. Si no comes galletas, no ingieres azúcar".

El peligro, dice, es que puedes perder mucha fibra, importante para la salud intestinal. Además, al eliminar los granos integrales de la dieta, estás privando a tu cuerpo de muchas vitaminas y minerales.

El BNF informa que puede ser efectivo para perder peso a corto plazo, pero esa pérdida puede ser difícil de mantener.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption ¿Cuáles son las recomendaciones de los especialistas para bajar de peso?

Entonces, ¿cómo pierdo peso?

Estas son algunas de las recomendaciones de la Asociación de Dietistas Británicos (BDA) sobre las mejores maneras de perder peso.