Nuestras entrevistas favoritas de 2017

Informar, reflexionar, provocar, contrastar, hacernos pensar más allá de lo obvio: la entrevista sigue siendo una de las formas más fascinantes del periodismo.

Durante 2017 BBC Mundo habló con presidentes, escritores, intelectuales y actores sociales acerca de una gran variedad de temas, entre ellos el amor, la historia, la política y el sufrimiento.

Te presentamos un compendio de algunas de las más interesantes.

"El mismo hombre que te hace puta, en otro barrio es un marido y un padre"

Ninguna mujer nace para puta. Nos hacen putas, nos convierten en putas"

Comenzamos con Sonia Sánchez, una mujer que sabe muy bien de qué habla cuando se toca el tema de la prostitución.

Derechos de autor de la imagen BBC MUNDO Image caption Sonia Sánchez ha escrito tres libros sobre explotación sexual.

Explotada sexualmente desde muy joven, ha consagrado su vida a denunciar con un lenguaje directo los horrores de ese mundo.

Esto fue lo que nos dijo:

"No quiero, pero no puedo decepcionar a mi pueblo"

Siento una obligación. Una presión. Un destino a seguir siendo presidente"

Este año el presidente de Bolivia, Evo Morales, fue habilitado a buscar la reelección.

En medio de la polémica por la decisión del Tribunal Constitucional, Morales recibió a BBC Mundo en el Palacio de Gobierno de La Paz. Lo que nos dijo tuvo amplia repercusión en su país y en la región.

"Es un error traer seres humanos al mundo"

Hay mucho dolor y sufrimiento en la existencia humana"

Algunos catalogan al filósofo David Benatar como "el más pesimista del mundo".

El profesor de filosofía de la Universidad de Ciudad del Cabo, de 51 años, está convencido de que la vida es terrible y no merece en absoluto ser vivida.

Image caption Sufrimiento...

En su libro "Better Never to Have Been" (Mejor nunca haber existido) asegura que nacer es una profunda y terrible desgracia.

Ante tanto sufrimiento, dice, lo mejor que puede hacer la humanidad es extinguirse.

Aquí le explica a BBC Mundo su razonamiento:

La participación de BBC Mundo en las distintas ediciones del Hay Festival fue una gran oportunidad para conversar con autores, científicos e intelectuales que nos brindaron perspectivas interesantes.

No por nada al Hay Festival se le conoce como la fiesta de las ideas.

A continuación, una compilación de algunas de ellas.

"Es sobre todo una carga": el peso de ser Lorenzo de Medici

Seguramente los Medici eran maquiavélicos. Para mantenerte en el poder 300 años hay que ser por fuerza maquiavélico"

Lorenzo el Magnífico. Cómo no recordar ese nombre. Aparece en todos los libros relacionados con el Renacimiento.

El mecenas de Miguel Ángel y Leonardo da Vinci murió hace 525 años, pero su herencia sigue viva.

Derechos de autor de la imagen Alamy

La prueba está en Lorenzo de Medici, un escritor nacido en Milán hace 66 años, el último de esa dinastía Medici.

Conversamos con él en el Hay Festival Segovia, en el que este año participamos por primera vez.

"La vida en pareja es algo agotador, hay que tener una paciencia extraordinaria"

Para vivir en pareja se necesita una gran versatilidad. Y a veces simplemente no se tiene la fuerza"

En el Hay Festival Querétaro, el escritor italiano Paolo Giordano nos habló de su último libro, "Como de la familia", en el que la muerte de una empleada doméstica deja en evidencia el precario equilibrio de una joven pareja.

Giordano, autor del celebradísimo "La soledad de los números primos", fue en su momento el autor más joven en ganar el premio Strega, el más prestigioso de Italia.

"No entiendo qué sentido tiene multiplicar los Estados cuando para mí lo ideal es la desaparición de los Estados"

Detesto el sentido político de la palabra "patria", es una palabra tan prostituida"

Javier Cercas fue una de las personalidades invitadas la más reciente edición de Hay Festival Arequipa.

En su último libro, el escritor de "Soldados de Salamina" vuelve al tema de la Guerra Civil española para contar en "El monarca de las sombras" la historia de su tío abuelo, Manuel Mena, que combatió como oficial del bando franquista y murió en la batalla del Ebro a los 19 años.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption A Javier Cercas le gustan las preguntas.

"Un escritor en español, no español, porque la tradición latinoamericana me pertenece como me pertenece la tradición española, con la misma intensidad", dijo en conversación con BBC Mundo al referirse a su carrera como escritor.

La entrevista completa a continuación:

Una nueva utopía

Trotsky era un revolucionario profesional. Un hombre que vivía, desayunaba, almorzaba y comía revolución"

Muchos coinciden al afirmar que el mayor experimento socialista de la historia fue la Revolución Rusa de 1917.

El escritor cubano Leonardo Padura, quien participó en la última edición del Hay Festival Cartagena, conversó con BBC Mundo sobre ella y su desenlace.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Padura se adentró en las causas del fracaso de la Revolución Rusa en su libro "El hombre que amaba a los perros".

Esto nos contó en Cartagena. En enero de 2018 volveremos allá.

