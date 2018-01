Por qué la banda británica Radiohead demandó por plagio a la cantante Lana del Rey

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Elizabeth Woolridge Grant es el nombre original de Lana Del Rey.

Un escándalo de plagio resuena otra vez en el mundo de la música.

El rumor sobrevolaba desde hace días las páginas de algunas publicaciones especializadas, pero el domingo se confirmó.

La estrella pop estadounidense Lana Del Rey reconoció que la banda británica Radiohead la demandó por, supuestamente, plagiar uno de sus temas.

La manzana de la discordia musical es Get Free, la canción que cierra el último álbum de la artista neoyorkina, Lust For Life, y que, según los abogados de Radiohead, copia su antológico tema Creep, de 1993.

Del Rey confirmó la demanda a través de su cuenta de Twitter y explicó que había ofrecido a la banda el 40% de las regalías, pero que sus representantes "implacables" querían el 100% de las ganancias, por lo que se verían en la corte.

"Aunque sé que mi canción no fue inspirada por Creep, Radiohead cree que lo era y quería el 100% de las regalías", dijo.

En concierto

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Del Rey aseguró que seguiría defendiendo los sentimientos de la canción de la polémica.

Pero el anuncio no quedó en Twitter.

La cantante volvió a hablar sobre el caso durante un concierto que realizó la misma noche del domingo en Denver, Estados Unidos.

La actriz aseguró a sus seguidores que "independientemente de lo que suceda en la corte", ella mantendría el mensaje de la canción de rechazar la negatividad y abrazar una mentalidad más positiva.

"Seguiré luchando por los sentimientos que escribí en ese tema, aunque la canción no esté en futuros lanzamientos físicos del disco", afirmó.

De acuerdo con el músico Owen Pallett, las acusaciones de Radiohead probablemente se basen en las similitudes en la progresión de los acordes en los versos de ambas canciones.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La banda británica también fue demandada en su momento por The Hollies por las similitudes de Creep con The Air That I Breathe.

Curiosamente, la banda británica también fue demandada en su momento por The Hollies por las similitudes de Creep con su tema The Air That I Breathe.

The Hollies ganaron la demanda y ahora sus integrantes Albert Hammond y Mike Hazlewood figuran como co-autores de la canción y reciben regalías.

Radiohead aún no ha respondido a las declaraciones de Del Rey.

Otros casos

El de la artista estadounidense es uno de los últimos casos de plagio que ha sacudido en el mundo de la música en los últimos tiempos.

El cantante británico Ed Sheeran se vio recientemente en aprietos luego de que se encontraran similitudes entre su canción Photograph y Amazing, el éxito del ganador de X Factor, Matt Cardle.

Mark Ronson y Bruno Mars se vieron en la necesidad de agregar para los créditos del tema Uptown Funk a los compositores de Ooops Upside Your Head, de The Gap Band ; mientras que Tom Petty y Jeff Lynne obtuvieron el estatus de co-autores en Stay With Me, de Sam Smith.

Por su parte, Robin Thicke y Pharrell Williams fueron demandados con éxito por US$ 7,4 millones porque su tema Blurred Lines plagió la canción de Marvin Gaye Got to Give It Up.