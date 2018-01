La falla de WhatsApp que permite a terceros infiltrarse en un grupo y leer sus conversaciones

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El cifrado de extremo a extremo no es tan seguro como dice WhatsApp, aseguran unos criptólogos alemanes.

Si de algo se reitera WhatsApp cada vez que nos obliga a descargar una nueva versión es que, desde que la plataforma instaló su cifrado de extremo a extremo, nuestras conversaciones en ella son "seguras y privadas".

Pero un equipo de un investigadores en Alemania dio a conocer el miércoles, durante una conferencia en Suiza, una falla del sistema que permite a terceros infiltrarse en un grupo privado y leer los mensajes.

Los criptólogos de la Universidad-Ruhr de Bochum, en el noroeste del país, publicaron un informe el 6 de enero: "More is Less: On the End-to-End Security of Group Chats in Signal, WhatsApp, and Threema" (más es menos: sobre el cifrado de extremo a extremo en chats grupale de Signal, WhatsApp y Threema".

En el documento aseguraban que existe una vulnerabilidad que hace posible que un hacker llegue a controlar los servidores de la aplicación para añadir un nuevo usuario al grupo sin permiso del administrador del mismo.

El fallo permitiría al infiltrado no sólo espiar las conversaciones, sino también almacenar esos datos, dijo Paul Rösler, uno de los investigadores.

¿Qué es el cifrado de extremo a extremo?

Un cifrado único que no necesita crear chats secretos o especiales para proteger la privacidad.

Restringe la posibilidad de que terceros puedan desencriptar dichos códigos.

WhatsApp cuenta con este sistema de mensajes encriptados desde 2014.

Tanto Apple como Google aplican el mismo sistema en sus celulares para proteger la información sensible contra posibles ataques de hackers.

Existen otras aplicaciones de mensajería con cifrado de extremo a extremo como Telegram.

No es posible desactivarlo y los cambios se hacen de manera automática.

Los especialistas alemanes dicen que el error radica en que el proceso de invitación de otras personas al grupo no cuenta con ningún mecanismo de autenticación que no pueda ser falsificado por quienes gestionan los servidores.

Por eso, si un hacker quiere aprovecharse del sistema "tan solo" tiene que acceder a los servidores de WhatsApp y otorgarse los permisos necesarios para agregarse a sí mismo (o a otra persona) a la conversación.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El fallo haría posible que un tercero acceda a conversaciones privadas sin que otros los sepan. WhatsApp confirmó la existencia del error.

"La confidencialidad del grupo se rompe tan pronto como el miembro no invitado puede obtener todos los mensajes nuevos y leerlos", explicó Rösler en el informe.

"Si existe un cifrado de extremo a extremo, tanto para grupos como para comunicaciones entre dos partes, eso significa que deben estar protegidas ante la posibilidad de que se añadan nuevos miembros. De lo contrario, el valor del cifrado es muy poco", añadió.

Pero, ¿no se darían cuenta los integrantes del grupo de que hay un nuevo participante? ¿qué sentido tiene entonces "infiltrarse"?

Los investigadores dicen que los atacantes podrían usar la vulnerabilidad valerse de trucos con los que evitar que los miembros del grupo vean que hay una nueva persona, por ejemplo, bloqueando ciertos mensajes (como los que advierten de que se añadió una nueva persona).

"Casi imposible"

Sin embargo, desde WhatsApp aseguran que el fallo no es tan grave.

Fuentes de la empresa le dijeron a la revista tecnológica Wiredque conocen desde julio la existencia del error,y dijeron que no es posible añadir una nueva persona a un grupo de manera secreta.

Image caption Los mensajes y llamadas entre contactos de WhatsApp están cifrados de extremo a extremo. (Foto: WhatsApp)

La empresa -que pertenece a Facebook- aseguró que el problema es "teórico" y fue corregido con una nueva característica que hace casi imposible que un atacante descifre los mensajes.

BBC Mundo también se puso en contacto con WhatsApp.

"Hemos analizado este asunto con detenimiento", explicó un vocero de la empresa. "Los miembros de la plataforma son notificados cada vez que alguien nuevo es agregado a un grupo de WhatsApp".

"Construimos WhatsApp para que los mensajes grupales no pudieran ser enviados a un usuario oculto. La privacidad y seguridad de nuestros usuarios es muy importante para nosotros, por eso recabamos muy poca información y todos los mensajes son enviados con cifrado de extremo a extremo".

Cada vez que una persona se une o deja un grupo de WhatsApp, los integrantes del mismo reciben un mensaje "especial" en color azul informando sobre ello. Los nuevos miembros del grupo no tienen acceso a los mensajes que se enviaron antes de su llegada al mismo.

Además, es posible comprobar quiénes son los miembros del grupo haciendo clic en la pestaña "información sobre el grupo". Y cada chat en WhatsApp tiene un código de seguridad único que se encuentra en la pantalla de información de contactos y que está disponible en forma de código QR y de 60 dígitos.

Los criptólogos de la Universidad-Ruhr de Bochum, sin embargo, dicen que la compañía tecnológica debería añadir una forma de autenticación todavía más robusta para los grupos.

WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada en todo el mundo y cuenta con más de 1.200 millones de usuarios activos mensuales.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.