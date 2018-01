"(Dicen que) soy una vendida, una vergüenza para las personas de raza negra": la madre de Liam Mango, el niño del anuncio de la polémica sudadera que puso en aprietos a H&M

Image caption "El mono más genial de la jungla" decía el mensaje en una sudadera de H&M la cual fue motivo de la polémica. (Foto: H&M)

"Para ellos soy una vendida, una vergüenza para las personas de raza negra y para los afroestadounidenses. (Dicen que) Vendí a mi hijo por dinero".

La que habla es Terry Mango, quien le cuenta a la BBC cuáles han sido las inesperadas consecuencias de la última controversia que ha rodeado a la cadena de moda H&M.

Su hijo, Liam, de 5 años, apareció el 6 de enero en la publicidad de una prenda de la empresa, en cuyo pecho se leía The coolest monkey in the jungle ("El mono más genial de la jungla").

La polémica no tardó en estallar, con muchos usuarios de redes sociales señalando que lo de "mono" hacía referencia a que el niño es negro y condenando el hecho. Estos señalaban, además, que otra versión de la sudadera, con la leyenda de "Experto en supervivencia", la lucía un menor blanco.

H&M finalmente retiró la sudadera de su catálogo en internet y ofreció una disculpa a comienzos de mes, pero hubo repercusiones.

En Johannesburgo, Sudáfrica, hubo ataquesa tiendas de H&M que derivaron en enfrentamientos con la policía.

Pero también tuvo consecuencias para la familia del menor.

Según su madre, tras la controversia y las protestas, decidieron mudarse de su casa en Estocolmo, Suecia, "por razones de seguridad".

Recibió ataques verbales luego de que defendió a la tienda y pidió a la gente dejar a un lado los "alarmismos", como escribió en una publicación en Facebook.

"Respeto la opinión de otras personas sobre el tema. Sé que el racismo existe, pero ¿la sudadera habla de racismo? No es así", le dijo a la BBC en una entrevista en la que admitió que ella misma ha sido víctima de racismo y reconoce que es un problema enorme.

"Nos equivocamos"

La empresa dijo el 9 de enero que estaba de acuerdo "con todas las críticas" y ofreció disculpas.

"Nos equivocamos en esto y estamos de acuerdo en que, aunque el racismo sea involuntario, pasivo o casual, necesita ser erradicado dondequiera que exista", decía un comunicado.

"El racismo y el prejuicio en cualquier modo o forma, consciente o inconsciente, deliberado o accidental, son simplemente inaceptables y deben ser erradicados de la sociedad", añadió.

Más protestas

Pero eso no evitó que las protestas se convirtieran en ataques en tiendas de H&M el pasado sábado en Sudáfrica, varias de las cuales fueron organizadas por el partido radical Combatientes de la Libertad Económica.

Los manifestantes destrozaron exhibidores, patearon los estantes de ropa y derribaron maniquíes.

La policía intentó contenerlos con balas de goma, lo que generó más violencia.

Las muestras de rechazo también se vieron en línea, las cuales crecieron hasta convertirse en llamados a boicotear a H&M a nivel mundial.

El músico Abel Makkonen Tesfaye, conocido como The Weekend, y el rapero G-Eazy anunciaron que rompieron sus lazos con la empresa.

A pesar de toda la polémica, el niño no se ha visto afectado, contó su madre.

"No tiene idea de lo que está pasando, solo tiene 5 años... Liam no ha experimentado el racismo todavía", añadió, "quiero que siga en la inocencia".

