"Eres la persona más valiente que he tenido en mi juzgado": quién es Rachael Denhollander, la exgimnasta que dio pie a cientos de denuncias de abuso sexual contra Larry Nassar

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Rachael Denhollander tenía apenas 15 años cuando fue abusada por el doctor Larry Nassar.

A mediados de 2016, cuando una oleada imparable de rumores invadió la Federación de Gimnasia de Estados Unidos por un posible caso de abuso sexual, fue una exgimnasta la que apuntó en la dirección correcta para esclarecer lo que había ocurrido.

Su nombre, Rachael Denhollander.

Fue ella quien se puso al frente de una denuncia, que se repetiría con algunas variaciones unas 160 veces más y que sacudió el deporte estadounidense: Larry Nassar, el médico osteópata de la delegación olímpica de gimnasia y de la Universidad de Michigan, la había abusado sexualmente.

Esa denuncia derivó en un juicio de casi un año, que terminó este miércoles con una condena de entre 40 y 175 años de prisión para Nassar.

Y durante el proceso, 156 mujereshablaron una a una en el estrado y frente a su victimario sobre lo que había ocurrido.

La última en la fila de oradoras fue Denhollander, a quien han llamado "la comandante de un ejército de sobrevivientes".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El doctor Larry Nassar fue sentenciado a una condena entre 40 y 175 años de cárcel.

"Usted se convirtió en un hombre regido por su egoísmo y sus deseos perversos. Eligió seguir sus bajos deseos, sin importarle los demás", lo interpeló la exgimnasta.

"Teniendo en cuenta que la condena que decida este juzgado enviará un mensaje a todo el país, yo me pregunto, ¿cuánto es el valor de una niña?, ¿cuánto es el valor de una mujer joven?", agregó.

La jueza a cargo del caso, Rosemarie Aquilina, escuchó atentamente la intervención de Denhollander, y cuando esta acabó le dijo: "Eres la persona más valiente que he tenido en mi corte".

En los pasillos fuera de la sala de juicio, según describió la BBC, decenas de mujeres dijeron que la acción de la joven las inspiró a hablar públicamente.

Hace 17 años Denhollander conoció a Nassar y entonces su vida cambió para siempre.

Sueños dorados

Denhollander tenía 15 años cuando fue víctima del primer abuso por parte del médico.

Era el año 2000 y la adolescente iba a un club de gimnasia en la ciudad de Kalamazoo, en el estado de Michigan.

Por un problema en la espalda llegó a la consulta del doctor Nassar, quien atendía en la universidad del estado.

En medio de las terapias, Nassar comenzó a abusarla.

"Me penetró, me toqueteó, me manoseó. Y después me susurraba preguntas sobre cómo se sentía. Fueron actos sexuales degradantes y humillantes sin mi permiso ni mi consentimiento", reveló en su declaración durante el juicio.

Con el tiempo, Denhollander se convirtió en abogada, instructora de gimnasia y tuvo tres hijos, que de alguna manera la llevaron a revivir el infierno del abuso.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Nassar trabajó durante varios años para la Universidad de Michigan.

"Tuve mucha dificultad en confiar en un médico otra vez. Incluso en los que me ayudaron a tener a mis tres hijos. Cada vez que estaba en una sala de parto me ahogaba esta sensación de miedo de estar con un doctor cerca", explicó.

Sin embargo, Nassar no solo era el médico de la principal universidad del estado, sino también del equipo femenino de gimnasia del país, uno de los más prestigiosos del planeta.

La denuncia

Llegó septiembre de 2016 y la publicación en el diario Indianápolis Star en la que se desvelaba un gran escándalo de abusos en el interior de la Federación de Gimnasia de EE.UU.

En el reporte se señalaba que al menos dos gimnastas habían sido abusadas por el doctor Nassar.

El osteópata fue expulsado de inmediato del claustro académico.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Denhollander se dedica ahora a ser instructora de gimnastas y además de su profesión de abogada.

Sin embargo, a pesar de que el escándalo crecía y crecía, todas las denuncias eran anónimas y no había un señalamiento formal en contra del médico.

Entonces fue cuando salió Denhollander a dar la cara. Ella fue la primera de las más de 150 deportistas que alegaron luego haber sufrido abusos sexuales por parte de Nassar.

Y la primera también en hablar con la prensa sin ocultar su nombre.

"Era vergonzoso, pero por un momento pensé que era un procedimiento médico que él sabía y que yo no tenía por qué cuestionar. Pero estaba equivocada y por eso estoy hablando ahora con los medios", explicó.

"Quiero que él y el público sepan lo que yo sé, y que él sienta vergüenza y culpa por lo que hizo", le dijo a la cadena CNN en mayo de 2017, en una de las primeras entrevistas que dio durante aquellos meses.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption La jueza Rosemarie Aquilina se dirigió a Larry Nassar en varios momentos del proceso de sentencia.

Lo cierto es que la denuncia tomó forma y llegó hasta las oficinas de la jueza Rosemarie Aquilina, quien permitió que 156 víctimas se dirigieran a Nassar en la corte durante siete días antes de sentenciarlo.

Como una especie de homenaje a su valentía, Denhollander fue la última en confrontar al médico en el juzgado.

Tras oír la sentencia, la exgimnasta le dijo a la BBC que estaba "profundamente agradecida" por el lugar en que ahora estaban las víctimas.

Pero, continuó, "también me rompe el corazón saber que la gran mayoría de esas niñas podrían haber sido salvadas de esa situación".

