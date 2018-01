Grammy 2018: el rapero Kendrick Lamar lidera la noche con 5 premios y "Despacito" espera repetir el éxito de la gala de 2017

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Rihanna y Kendrick Lamar ganaron el premio a Mejor interpretación de rap por la canción "Loyalty".

Este domingo en la noche se celebra la 60 edición de los premios Grammy.

La ceremonia tiene lugar en el Madison Square Garden, de Nueva York, Estados Unidos.

El presentador de televisión y comediante británico James Corden es el conductor de la gala. En total, se entregan premios en 84 categorías.

Son los galardones más importantes de la música en inglés.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Alessia Cara, ganadora de la categoría Mejor artista nuevo, es la intérprete de la famosa canción "Stay".

Este año, varios de los asistentes y nominados llevan una rosa blanca en el pecho, como muestra de apoyo al movimiento #Time'sUp! (Se acabó el tiempo), lanzado en respuesta a los escándalos de acoso sexual que han sacudido el mundo del entretenimiento.

Una de las categorías más esperadas es Canción del año en la que compite "Despacito", de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Otra de las grandes batallas de la ceremonia de 2018 es por el premio Álbum del año, entre Jay-Z y Kendrick Lamar.

El rapero Kendrick Lamar ya va ganando cinco premios, uno de ellos compartido con Rihanna. Hasta el momento es el artista con más reconocimientos esta noche.

El británico Ed Sheeran ganó el galardón a Mejor interpretación individual de pop, por la famosa "Shape of you", pero no asistió a la ceremonia.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption "Despacito", de Luis Fonsi y Daddy Yankee arrasó en los Grammy Latinos 2017.

BBC Mundo te detalla aquí las categorías y los ganadores.

Mejor álbum de country: "From A Room: Volume 1", de Chris Stapleton

Mejor álbum de comedia: "The Age Of Spin & Deep In The Heart Of Texas", de Dave Chappelle

Mejor álbum de rap: "Damn", de Kendrick Lamar

Mejor interpretación individual de pop: "Shape Of You", de Ed Sheeran

Mejor artista nuevo: Alessia Cara

Mejor interpretación cantada de rap: Kendrick Lamar y Rihanna por "Loyalty"

Mejor interpretación de rap: "Humble", de Kendrick Lamar

Mejor canción de rap: "Humble", de Kendrick Lamar

Mejor video musical: "Humble", de Kendrick Lamar

Más información en breve.