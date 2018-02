"Solo acabo de empezar": la exitosa carrera como modelo a los 69 años de la madre del multimillonario Elon Musk

Derechos de autor de la imagen SUSAN BOWLUS Image caption Maye Musk nunca había trabajado tanto como modelo como el pasado año, a su 69.

Alta, delgada, bella y joven.

Es probable que si piensas en una modelo estos son los adjetivos que te vengan a la cabeza.

¿Pero y si la juventud ya no fuera un requisito indispensable para triunfar en el mundo de la alta costura?

Desde luego no lo es para la modelo Maye Musk de 69 años, madre del fundador de Tesla Elon Musk, ni para muchas otras mujeres que han pasado los 50 que este año se subieron a las pasarelas de Nueva York, París, Milán y Londres.

Nunca antes se había visto a tantas profesionales mayores como en la edición de la temporada Primavera-Verano 2018.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Maye Musk desfilando en la pasarela de Nueva York durante la semana de la moda que se celebró en la ciudad.

¿Significa esto que la industria de la moda está rompiendo con los estereotipos?

Mucho trabajo

Maye Musk empezó su carrera como modelo en Sudáfrica cuando tenía 15 años pero nunca había tenido tanto trabajo como en 2017.

En ese año firmó un contrato con la agencia de modelos IMG Models, la misma a la que pertenecen grandes como Gisele Bündchen o Gigi Hadid.

Fue portada de la revista New York Magazine, de la edición canadiense de Elle y de la versión coreana de Vogue.

Además, fue la representante oficial de más edad de la marca de cosméticos CoverGirl.

Esta sexagenaria atribuye parte de su éxito a haber dejado intacto su pelo blanco pero asegura que hay otros sacrificios que una modelo debe hacer, sin importar la edad.

"Tengo que planear muy bien cada una de mis comidas o gano peso muy fácilmente. Dos semanas bastan para echar a perder el esfuerzo", dice esta madre de diez hijos que también posee dos carreras como nutricionista.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Maye Musk con su hijo, el multimillonario Elon Tusk, en una fiesta de los Oscars.

Otros creen que el éxito se debe a las redes sociales. Debra Bourne es la directora de 'All Walks Beyond the Catwalk', una iniciativa que propone a la industria acoger a profesionales de cualquier edad, raza, talla y complexión.

"En redes como Instagram podemos ver muy claramente como modelos más mayores han conseguido atraer a mucha audiencia", asegura Bourne, psicoterapeuta de formación y antigua editora de moda.

Es el caso de Musk, que tiene más de 95.000 seguidores en esta red social.

"Desde luego hay menos competencia cuando eres mayor pero también menos trabajos", dice la modelo.

"Si mantienes un perfil activo en internet publicando tu trabajo puedes crear una audiencia recibiendo incluso ofertas a través de las fotografías que publicas, sin necesidad de ir a cástines".

¿Una moda?

Más allá del mundo de internet y las extravagancias en algunos desfiles hay quien cree que la proyección de este tipo de modelos es muy limitada.

"Puedes verlas en anuncios de cremas antiarrugas pero será raro encontrarlas en trabajos de alto perfil", dice Vicent Peter, cofundador de la agencia de modelos SILENT, de París.

Derechos de autor de la imagen Trisha Ward Image caption Una modelo de avanzada edad lleva un diseño de Prada para la revista Hunger.

"Puede que de forma excepcional aparezcan en algún que otro desfile pero no lo llamaría tan siquiera una tendencia".

No opina lo mismo Rebecca Valentine, fundadora de la agencia de modelos Grey que contrata modelos mayores de 35 años.

"Creo que es una moda que los diseñadores olvidarán el próximo año cuando vuelvan a solicitar mujeres delgadas, altas y jovencísimas", confiesa.

Pero para ella la presencia de mujeres de mayor edad en la industria tiene mucho más significado. Es, en su opinión, la primera vez que se niegan a dar un paso atrás o callarse la boca por las presiones del mercado.

"Son la generación de rebeldes, punkies, rockeras y lesbianas que están acostumbradas a levantar la voz para que se escuchen sus demandas".

¿Esperanza?

Moda o no lo cierto es que Musk sigue firmando contratos por todo el mundo.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Maye Musk es la modelo más mayor que ha firmado un contrato con la marca de cosméticos estadounidense CoverGirl.

"Es maravilloso ver que las revistas y marcas se centran ahora en mujeres más reales".

La sexagenaria espera seguir trabajando al menos hasta bien entrada en los 70, dice.

"Cuando las modelos más jóvenes me ven trabajando les encanta porque les da esperanza para el futuro".

Musk promete seguir ocupando un lugar entre las grandes. Su lema en las redes sociales es "solo acabo de empezar". Lo hace en forma de hastahg y en inglés, #justgettingstarted.

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.