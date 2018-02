Tus fotos: sumérgete en una serie de viajes extraordinarios

Mi viaje extraordinario fue en mi país, Venezuela. Aquí estábamos llegando en curiara al Salto Ángel, la caída de agua más grande del mundo, o entrando al cielo... #BuenViajeBBC @bbcnews @bbcmundo

A post shared by Patricia Montaré (@pmontare) on Feb 7, 2018 at 4:54am PST