Tus fotos: ¿cómo se refleja el paso del tiempo en el mundo que te rodea?

#instagram #montevideo #montevideophotos #loqueveoenmontevideo #whatisawinmontevideo #audiovisualuruguay #igersuruguay #uruguayinsta #uruguay #uruguay_estrella #uruguaytotal #uruguay_magico #uruguaypais #uruguayminimal #uruguaynaturaltv #uruguaynatural #southamerica #ig_latinoamerica_ #visitsouthamerica #travelsouthamerica #ig_all_americas #excellent_america #america_splendorosa #bnwminimalismmag #bnwminimalismmag #bnw_madrid #instagramers #bnw_planet #loves_united_bnw #tiempobbc #tusfotosbbc

A post shared by Bettina Chiarani (@bettina.chiarani) on Apr 23, 2017 at 5:28am PDT