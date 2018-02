Presó per votar.

Presó per opinar.

Presó per piular.

Presó per cantar.

Presó per protestar.

Presó per manifestar-te.

Presó per respirar.



Presó per republicà.

Presó per no votar-los.

Presó per no agenollar-te.



La lluita per la llibertat no és una quimera, és una obligació.