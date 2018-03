Chile triunfa en los Oscar con "Una mujer fantástica", la película que consagró a la actriz transgénero Daniela Vega

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Daniela Vega fue la inspiración de la película, según su director, Sebastián Leilo.

La película chilena "Una mujer fantástica" hizo historia el domingo al quedarse con el Oscar a Mejor película de habla no inglesa.

"Le quiero agradecer a Daniela Vega, que fue la inspiración de la película", dijo el director Sebastián Leilo al recibir el galardón, el primer Oscar para un largometraje chileno.

El personaje central es una transexual a través de la cual se exploran temas como la violencia y el rechazo a lo diferente.

"La presencia de un personaje transexual sólo apareció como una posibilidad que fuimos explorando y nos pareció más importante precisamente porque es un tema poco explorado", dijo Gonzalo Maza, coguionista de "Una mujer fantástica", a BBC Mundo tras su paso por el festival Internacional de Cine de Berlín.

Con su éxito de la noche del domingo, "Una Mujer Fantástica" se convierte en el primer largometraje chileno en la historia que recibe una estatuilla en la entrega de premios más importante de la industria del cine.

La cinta se impuso a las otras nominadas: la libanesa The Insult, la rusa Loveless, la húngara On body And Soul y la sueca The Square.

En el filme, el personaje de Marina, una mujer transgénero interpretada por Daniela Vega, afronta la muerte de su pareja, varias décadas mayor, lo que le genera un fuerte rechazo de la familia del fallecido debido a su identidad de género.

Fue una noche doblemente histórica, porque Vega fue también la primera mujer transgénero en presentar una gala de los Oscar.

Repercusión en su país

Poco después de recoger su premio, Vega conmovió al auditorio al presentar la actuación de Sufjan Stevens, músico que interpretó la canción de "Mystery of love" de la película Call Me By Your Name.

"Quiero invitarlos a abrir su corazón y sus sentimientos para sentir la realidad, para sentir el amor. ¿Pueden sentirlo?", dijo Vega antes de realizar la presentación.

El triunfo de "Una mujer fantástica" y de Vega no tardó en suscitar reacciones en su país. Una de las primeras fue la de la presidenta en funciones, Michelle Bachelet, que celebró en Twitter:

