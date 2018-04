Nosotros proponemos el tema, tú mandas las fotos

Shane Barker quiso sumarse al reto de la semana, pero el clima no era el mejor en Reino Unido: "Estaba muy frío para salir a aventurarme muy lejos en busca de una foto, así que salí al patio de mi casa. Nuestro árbol por lo general contiene una buena cantidad de sorpresas, pero esta telaraña congelada me recordó a una estrella que se esparce por el cosmos. Sin dudarlo, era la estrella más hermosa de todo el árbol... pero al otro día ya no estaba". (Crédito foto: Shane Barker).