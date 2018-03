Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Los hinduistas de Bali van a la playa antes del Día del Silencio, para prepararse para el Año Nuevo.

Para celebrar su Año Nuevo, los hinduistas de la isla indonesia de Bali obedecen "prohibiciones" como no disparar, no viajar y no entretenerse.

Para algunos, estas restricciones implican no comer ni hablar.

Pero este año se añade un impedimento más: no usar internet en el celular.

Bali pidió a las empresas de telecomunicaciones del país que suspendan el servicio de datos móviles durante 24 horas este sábado, desde las 6:00 de la mañana hora local.

Este día es cuando la población del lugar, de mayoría hinduista, celebra el nuevo año, al que ellos llaman Nyepi o "Día del Silencio".

A diferencia de las grandes fiestas occidentales con las que se cambia de año, Nyepi es para los balineses un día de reflexión.

Rituales del Día del Silencio

Antes de Nyepi, los hinduistas participan en la ceremonia conocida como Melasti, una procesión a la playa donde realizan rituales de purificación.

Luego, los hinduistas salen a desfilar con las Ogoh-ogoh , unas estatuas que simbolizan el mal.

, unas estatuas que simbolizan el mal. El día posterior a Nyepi los jóvenes solteros realizan el omed-omedan o "ritual de besos".

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption Durante la ceremonia conocida como Melasti se realizan rituales de purificación.

"Muchas personas hindúes son adictas a los dispositivos electrónicos", dijo el jefe de la Sociedad de Hinduismo, Gusti Ngurah Sudiana. "Espero que durante Nyepi puedan ponerse introspectivos".

El gobernador de Bali, Made Pastika, dijo en tono de broma que "la gente no se va a morir si el internet se desconecta", según el periódico británico The Guardian.

El aeropuerto de Bali también cerrará durante 24 horas a partir de las 06:00 del sábado (22:00 GMT del viernes).

Nyoman Sujaya, el jefe de la oficina de Bali en el Ministerio de Comunicaciones de Indonesia, anunció el plan el martes y aclaró que sí se podría acceder a Internet desde otras plataformas que no sean celulares.

"El internet inalámbrico en hoteles, servicios públicos y lugares vitales como aeropuertos, hospitales, fuerzas de seguridad y bancos funcionará normalmente", dijo.

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Un hombre prepara las estatuas conocidas como Ogoh-ogoh, que simbolizan el mal.

Líderes religiosos y civiles solicitaron esta medida al gobierno de Indonesia a principios de marzo y es la primera vez que lo acepta.

En 2017 rechazó el pedido. Pero ahora anunció que la prohibición de Internet móvil será la norma durante Nyepi.